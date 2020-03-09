Мэр Кишинева Ион Чебан сделал срочное заявление по поводу коронавируса

Во всех медицинских учреждениях созданы чрезвычайные комитеты, в их обязанности входит создание специальных медицинских команд для изоляции больных и оказания им медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Муниципальные медицинские учреждения подготовлены к обследованию, мониторингу и приему пациентов, у которых подозревается наличие COVID-19, либо уже заболевших.

Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, примэрия в срочном порядке запросила информацию у всех ответственных учреждений о мерах и действиях, которые необходимо предпринять муниципальным властям в связи с возможной вспышкой заболевания.

В ключевых больницах были подготовлены специальные изолированные зоны, написал примар Кишинева в Facebook. Персонал обеспечен всем необходимым, приобретены одноразовые маски, защитные очки, респираторы, перчатки и дезинфицирующие растворы в достаточном количестве.

Семейные врачи были проинформированы о приоритетной роли обследования и мониторинга вспышки на дому в течение 14 дней.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, семейный врач будет выдавать справки о болезни. Каждый подозрительный случай будет проверяться семейным врачом на дому посредством телефонных звонков дважды в день.

Во всех медицинских учреждениях созданы чрезвычайные комитеты, деятельность и заседания будут проводиться по мере необходимости.

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Эти комитеты будут в срочном режиме собирать информацию о каждом подтвержденном или подозреваемом случае инфицирования COVID-19. В функции комитетов входит также обязанность принимать срочные меры для локализации вспышки заболевания и ограничения контактов с больным.

Кроме того, каждый комитет должен подготовить специализированную команду для изоляции больного и предоставления ему медицинской помощи.

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