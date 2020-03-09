Жители домов в двух секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в Кишиневе и в населенных пунктах разных районов страны.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 9 марта в связи с проведением технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также в нескольких населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. А. Щусева 96, 99, 100, 101, М. Чеботарь 6, 8A, М. Когэлничану 70, 76, Н. Йорга 18 - в период с 08.00 - 16.00.

Рышкановка:

- ул. А. Руссо 2, 3/1 - в период с 09.00 - 13.00.

- ул. Албишоара 18/4, 76/7, 76/8, 76/9, 80/3, 80/4, 80/5A, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/12, 84/6, М. Витязул 12/1, 14, Т. Стришка 12/1 - в период с 09.10 - 17.00.

- ул. Мирчешть 3, Петрикань 21/1, 21/3, 198, 19/5 - в период с 09.20 - 16.30.

- ул. Т. Владимиреску 10/1, 10/1A - в период с 13.00 - 17.00.

- ул. Богдан Воевод 1, 1/1, 1/2, 8/4, Киев 3, 5/3, 7, 9, 9/1, 11 - в период с 09.00 - 17.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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