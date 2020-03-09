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Врачи РКБ: состояние больной COVID-19 улучшается

© Fotolia / VILevi
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200309/29462999/vrachi-sostoyanie-bolnoy-covid-19-uluchshaetsya.html

О состоянии женщины, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция, рассказал руководитель Национального агентства общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Состояние прибывшей из Италии женщины, которая была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) с подтвержденной коронавирусной инфекцией, улучшается.

Об этом заявил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ на брифинге, организованном утром в понедельник министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

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По словам руководителя НАОЗ, врачи заявили, что в состоянии больной наблюдается легкая позитивная динамика. Данные радиологических исследований показывают, что двусторонняя пневмония отступает "на обеих сторонах".

Женщина находится в специальном изолированном боксе. Контакт с ней имеют только врач-реаниматолог и два медицинских работника.

Фуртунэ заявил, что ничего необычного в процессе лечения пациентки не наблюдается, и врачи имеют дело с хорошо изученной пневмонией.

Директор НАОЗ категорически опроверг слухи, что в отделении интенсивной терапии, где находится больная коронавирусом, работает общая для всей больницы вентиляция.

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"Это абсолютная ложь", - заявил Фуртунэ. По его словам, в каждом блоке Республиканской клинической больницы установлена отдельная вентиляция, и отделение, где находится больная, изолировано от остальных зданий РКБ.

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Теги:
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