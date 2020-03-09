Еще три человека с подозрением на коронавирус проходят тесты — Минздрав

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну рассказала об эпидемиологической ситуации в стране за минувшие сутки.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Еще три человека с подозрением на коронавирусную инфекцию проходят тесты. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в понедельник на брифинге.

По словам министра, в настоящий момент эти люди проходят обследования, которые должны подтвердить или опровергнуть подозрения врачей. Во всех остальных случаях, по ситуации на воскресенье, анализы дали негативный результат и коронавирус не был обнаружен.

Думбрэвяну также заявила, что продолжается поиск 14 человек, которые прилетели тем же рейсом из Италии, что и госпитализированная с коронавирусом женщина. Их идентификация затруднена, так как в анкетах они указали неверные данные, сообщила министр.

В настоящий момент обработку проходят около 10 тысяч анкет людей, которые потенциально могли вступать в контакт с инфицированными или прибыли из очагов, где отмечена вспышка заболевания, сообщила глава минздрава.

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Под наблюдением семейных врачей находятся 5 тысяч человек, сказала Думбрэвяну.

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