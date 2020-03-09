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Игорь Додон

Додон: за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом — уголовное наказание

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200309/29463410/dodon-za-nesoblyudenie-mer-po-borbe-s-koronavirusom-ugolovnoe-nakazanie.html

Глава государства потребовал от правительства ввести наказание, вплоть до уголовной ответственности, для тех, кто прибыл из зон, пораженных коронавирусом, но не выполняет предписания властей.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство и парламент в срочном порядке должны принять поправки к законодательству, которые позволяют наказать людей, не выполняющих требования властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Хочу передать четкое послание всему обществу. Борьба с коронавирусом — это не борьба одного человека или партии, это борьба всей страны", - заявил Додон на брифинге в понедельник после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

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По словам главы государства, каждый должен внести свой вклад в распределение ответственности, и "не стоит воображать, что только правительство в одиночку может борьбу в условиях, где ответственность несет каждый в отдельности".

В связи с этим президент призвал к максимальной ответственности тех людей, кто прибывает в Молдову из зон, где отмечена вспышка коронавирусной инфекции.

Додон отметил, что правительство несет ответственность за принятие необходимых мер, однако недопустима ситуация, "когда те, кто прибыл из Италии и из других стран в зонах, пораженных коронавирусом, не показываются медику, не выполняют требования властей".

"Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер, — заявил президент Молдовы. — Предупреждаю тех, кто ведет себя безответственно, ставят в опасность здоровье и жизнь других граждан, что они ответят по закону".

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По словам главы государства, в результате обсуждения с премьером и спикером парламента было принято решение внести в законодательство изменения, которые введут наказание, вплоть до уголовного, для лиц, злостно не соблюдающих предписания властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление правительства может быть принято уже в среду, заявил Додон. Затем парламенту предстоит в срочном порядке утвердить эти поправки в законодательство.

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Теги:
Игорь Додон, коронавирус


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