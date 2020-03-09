Обвиняемый в секс-эксплуатации подростка был освобожден по решению суда

Прокуратура требовала для обвиняемого 15 лет лишения свободы, однако суд освободил из-под ареста, решив, что доводы обвинения неубедительны.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Житель Глодянского района, который обвинялся в трафике детей с целью сексуальной эксплуатации, был оправдан Дрокиевским районным судом за недостатком улик. Суд освободил мужчину из-под ареста, сочтя неубедительными доводы обвинения, сообщает Генеральная прокуратура.

Пообещал телефон в обмен на интимные фото

По заявлению прокуроров, 30-летний обвиняемый в период с июля по август 2017 года познакомился в Интернете с 15-летней девочкой из Глодянского района. Мужчина пообещал жертве новый телефон, если она отправит ему интимные фотографии.

Получив фотоснимки, мужчина начал шантажировать девочку, угрожая, что отправит компрометирующие материалы ее родителям и близким родственникам. По данным следствия, обвиняемый потребовал от жертвы участия в онлайн-видеосессиях, как по обычной видеосвязи, так и в социальных сетях, продолжая развратные действия в отношении подростка.

Понимая, что совершает преступление, обвиняемый пытался замести следы, утверждают прокуроры. В качестве меры предосторожности он использовал учетные записи своего знакомого, который занимался строительными работами в российском Санкт-Петербурге.

Девочка пыталась покончить с собой

Когда ситуация стала невыносимой, девочка попыталась прекратить контакты с мужчиной, заявив, что больше не будет выполнять его требования. В ответ обвиняемый выполнил свою угрозу и распространил интимные снимки, на которых фигурировала жертва. В результате девочка две недели отсутствовала в школе, а затем пыталась покончить с собой.

Прокуроры представили доказательства, подтверждающие вину обвиняемого, включая свидетелей и документы, предоставленные интернет-оператором. Более того, в суде потерпевшая опознала шантажиста по лицу и голосу. Обвиняемый был задержан и помещен под арест, однако позже освобожден по решению суда.

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCOCS) обжаловали приговор в Апелляционном суде Бельц, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

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