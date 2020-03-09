ЦИК предупреждает: 9 марта - последний день для публикации результатов опросов

Согласно законодательству, результаты социологических опросов могут быть обнародованы не позднее, чем за 5 дней до дня выборов.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия сообщает о том, что понедельник, 9 марта 2020 года - последний день, когда могут быть опубликованы результаты опросов общественного мнения по парламентским выборам в одномандатном избирательном округе № 38 муниципия Хынчешты.

Согласно законодательству, результаты этих опросов могут быть обнародованы не позднее, чем за пять дней до самих выборов. В пресс-релизе уточняется, что в предвыборный период любые опросы общественного мнения о политических предпочтениях избирателей могут проводиться только при условии предварительного уведомления Центральной избирательной комиссии.

В то же время, в день выборов, до закрытия избирательных участков, запрещается публиковать в средствах массовой информации интервью с избирателями, данные о количестве голосов, набранных конкурентами на выборах в течение дня, и о их шансах, в том числе о результатах экзитполов.

Всю информацию о проведении опросов общественного мнения можно получить на официальном веб-сайте ЦИК в рубрике "Новые парламентские выборы".

Парламентские выборы в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах состоятся в воскресенье, 15 марта.

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