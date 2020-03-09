15:36 09 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов

ЦИК предупреждает: 9 марта - последний день для публикации результатов опросов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
84 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200309/29465087/tsik-preduprezhdaet-9-marta---posledniy-den-dlya-publikatsii-rezultatov-oprosov-.html

Согласно законодательству, результаты социологических опросов могут быть обнародованы не позднее, чем за 5 дней до дня выборов.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия сообщает о том, что понедельник, 9 марта 2020 года - последний день, когда могут быть опубликованы результаты опросов общественного мнения по парламентским выборам в одномандатном избирательном округе № 38 муниципия Хынчешты.

Согласно законодательству, результаты этих опросов могут быть обнародованы не позднее, чем за пять дней до самих выборов. В пресс-релизе уточняется, что в предвыборный период любые опросы общественного мнения о политических предпочтениях избирателей могут проводиться только при условии предварительного уведомления Центральной избирательной комиссии.

Папки с документами.
© Sputnik / Anar Mustafayev
ЦИК изучил отчеты о доходах и расходах конкурентов перед выборами в Хынчештах

В то же время, в день выборов, до закрытия избирательных участков, запрещается публиковать в средствах массовой информации интервью с избирателями, данные о количестве голосов, набранных конкурентами на выборах в течение дня, и о их шансах, в том числе о результатах экзитполов.

Всю информацию о проведении опросов общественного мнения можно получить на официальном веб-сайте ЦИК в рубрике "Новые парламентские выборы".

Парламентские выборы в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах состоятся в воскресенье, 15 марта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сколько министерских кресел - и какие хочет ДПМ, чтобы пойти на коалицию
Парламентские выборы в Хынчештах: ряды конкурентов могут поредеть
В ЦИК призвали проверить избирательные списки перед выборами в Хынчештах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
В Россию на лечение приехала еще одна девочка в маске
В Россию на лечение приехала еще одна "девочка в маске"
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться