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Разбитые улицы Кишинева

Золотые дороги Молдовы: сколько денег уйдет на их строительство в 2020-м

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200309/29465585/zolotye-dorogi-moldova-skolko-deneg-uydet-na-ikh-stroitelstvo-v-2020-m.html

Молдавский премьер потребовал от Госадминистрации дорог разработать эффективный механизм надзора за всеми строительными площадками и обеспечить высокое качество работ и используемых материалов.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Запланированные общие расходы Дорожного фонда приравниваются к миллиарду 718, 8 миллиона леев. Такие данные приводит правительство Молдовы по итогам заседания, на котором представили программу распределения средств из фонда на 2020 год.

Автострада.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Из общей суммы затрат 390,72 миллиона леев направят на работы на переходных объектах, в частности на работы по строящимся объектам, в том числе на строительство 19 километров дороги Кишинев – Оргеев – Бельцы и участка дороги R34 Хынчешты – Леово – Кагул – Джурджулешты.

Еще 508,92 миллиона леев пойдут на строительство новых объектов – 57 километров дороги Бельцы-Крива, 44 километра дороги R7 Паскауцы – Калинешты – Фалешты - R16, 5 километров участка дороги Оргеев – Бравича и другие.

Программа распределения средств, как отметили в правительстве, будет представлена для утверждения на заседании правительства.

Молдавский премьер Ион Кику потребовал от Государственной администрации дорог разработать эффективный механизм надзора за всеми строительными площадками и обеспечить высокое качество работ и используемых материалов.

Ранее глава Минэкономики Анатол Усатый, представляя план реабилитации национальных автотрасс на 2020 год, заявлял, что министерству необходимо 6,6 миллиарда леев на модернизацию 460 километров дорог.

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