Золотые дороги Молдовы: сколько денег уйдет на их строительство в 2020-м

Молдавский премьер потребовал от Госадминистрации дорог разработать эффективный механизм надзора за всеми строительными площадками и обеспечить высокое качество работ и используемых материалов.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Запланированные общие расходы Дорожного фонда приравниваются к миллиарду 718, 8 миллиона леев. Такие данные приводит правительство Молдовы по итогам заседания, на котором представили программу распределения средств из фонда на 2020 год.

Из общей суммы затрат 390,72 миллиона леев направят на работы на переходных объектах, в частности на работы по строящимся объектам, в том числе на строительство 19 километров дороги Кишинев – Оргеев – Бельцы и участка дороги R34 Хынчешты – Леово – Кагул – Джурджулешты.

Еще 508,92 миллиона леев пойдут на строительство новых объектов – 57 километров дороги Бельцы-Крива, 44 километра дороги R7 Паскауцы – Калинешты – Фалешты - R16, 5 километров участка дороги Оргеев – Бравича и другие.

Программа распределения средств, как отметили в правительстве, будет представлена для утверждения на заседании правительства.

Молдавский премьер Ион Кику потребовал от Государственной администрации дорог разработать эффективный механизм надзора за всеми строительными площадками и обеспечить высокое качество работ и используемых материалов.

Ранее глава Минэкономики Анатол Усатый, представляя план реабилитации национальных автотрасс на 2020 год, заявлял, что министерству необходимо 6,6 миллиарда леев на модернизацию 460 километров дорог.

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