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В Молдове отменено первое мероприятие из-за угрозы коронавируса COVID-19

© Sputnik / Sergey Mamontov
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200309/29468106/v-moldove-otmeneno-pervoe-meropriyatie-iz-za-ugrozy-koronavirusa-covid-19.html

Решение принято на заседании рабочей группы министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды для предотвращения сезонных и прочих инфекций.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. В Кишиневе отменено первое публичное мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Виорика Думбрэвяну
© Sputnik / Miroslav Rotari
Еще три человека с подозрением на коронавирус проходят тесты — Минздрав

Решение принято на заседании рабочей группы министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды для предотвращения распространения вирусов, угрожающих здоровью граждан. Таким образом весенняя выставка MOLDAGROTECH, которая была запланирована на период с 11 по 14 марта 2020 года, не состоится.

На мероприятии ожидалось более 1 000 человек, именно поэтому приняты необходимые меры по предотвращению распространения вирусов, влияющих на здоровье людей, в том числе для профилактики и контроля инфекции COVID-19 на территории Молдовы. 

Пока в Кишиневе зарегистрирован всего один случай заражения коронавирусом у женщины, прибывшей из Италии.

Состояние пациентки, которая была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) с подтвержденной инфекцией, улучшается.

Больничный коридор
© Fotolia / VILevi
Врачи РКБ: состояние больной COVID-19 улучшается

Об этом заявил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ на брифинге, организованном утром в понедельник министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

По словам руководителя НАОЗ, врачи в состоянии больной отметили легкую позитивную динамику. Данные радиологических исследований показывают, что двусторонняя пневмония отступает "на обоих легких".

Женщина находится в специальном изолированном боксе. Контакт с ней имеют только врач-реаниматолог и два медицинских работника.

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