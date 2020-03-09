В Молдове отменено первое мероприятие из-за угрозы коронавируса COVID-19

Решение принято на заседании рабочей группы министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды для предотвращения сезонных и прочих инфекций.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. В Кишиневе отменено первое публичное мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Решение принято на заседании рабочей группы министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды для предотвращения распространения вирусов, угрожающих здоровью граждан. Таким образом весенняя выставка MOLDAGROTECH, которая была запланирована на период с 11 по 14 марта 2020 года, не состоится.

На мероприятии ожидалось более 1 000 человек, именно поэтому приняты необходимые меры по предотвращению распространения вирусов, влияющих на здоровье людей, в том числе для профилактики и контроля инфекции COVID-19 на территории Молдовы.

Пока в Кишиневе зарегистрирован всего один случай заражения коронавирусом у женщины, прибывшей из Италии.

Состояние пациентки, которая была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) с подтвержденной инфекцией, улучшается.

Об этом заявил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ на брифинге, организованном утром в понедельник министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

По словам руководителя НАОЗ, врачи в состоянии больной отметили легкую позитивную динамику. Данные радиологических исследований показывают, что двусторонняя пневмония отступает "на обоих легких".

Женщина находится в специальном изолированном боксе. Контакт с ней имеют только врач-реаниматолог и два медицинских работника.

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