Что было на самом деле: "свидетель" самоубийства стал обвиняемым

Трагическая история, которая произошла еще в 2018 году, получила неожиданный поворот и криминальную развязку.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Житель Кишинева был приговорен к 12 годам лишения свободы за преднамеренное убийство своей юной возлюбленной, после того как длительное время дело расследовалось по факту доведения до самоубийства.

По данным Генпрокуратуры, трагедия произошла вечером 26 ноября 2018 года в квартире в столичном секторе Чокана, где мужчина вместе со своей возлюбленной пришел в гости к друзьям. После употребления алкоголя пара поссорилась, и он нанес жертве несколько ударов, а затем заколол ее кухонным ножом.

В результате полученных травм 19-летняя жертва скончалась на месте.

Воспользовавшись тем, что хозяева находились в соседней комнате, гость вызвал их, представив ситуацию так, что девушка покончила с собой после того, как он сообщил ей, что больше не любит ее. Прибыв на место происшествия, правоохранители возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Через несколько месяцев дело было передано в прокуратуру столичного сектора Чокана, там распорядился провести ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств дела.

Подозрения возникли по нескольким вопросам, а выводы экспертов подтвердили, что полученные жертвой травмы могут быть нанесены другим человеком.

По ходатайству прокурора подозреваемого в убийстве арестовали, а в результате специальных следственных мер был перехвачен телефонный звонок из изолятора хозяевам квартиры, в которой произошло убийство. Расшифровка беседы показала, что обвиняемый пытался заставить их дать показания в его пользу о том, что жертва якобы покончила с собой.

Благодаря предпринятым действиям по уголовному преследованию и следственным мерам прокурор доказал вину подсудимого.

Приговор может быть обжалован в соответствии с законом.

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