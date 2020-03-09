Несколько граждан Молдовы вышли из-под карантина в Румынии

Проверено - коронавируса нет: у наших сограждан, находившихся под наблюдением эпидемиологов в Румынии, диагноз не подтвердился.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Румынские власти выпустили из-под карантина 17 граждан Молдовы, которые ехали домой из Милана.

Все они были вынуждены пройти анализы на наличие вируса COVID-19, в связи с тем, что у одного из следовавших с ними в салоне автобуса выявили температуру.

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Результаты анализов наших земляков оказались отрицательными.

"Наличие вируса не подтвердили, гражданам позволили продолжить свой путь домой", - заявили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Как сообщали ранее для Sputnik Молдова представители префектуры уезда Бихор, всем людям с подозрением на наличие вирусной пневмонии предстояло пробыть в изоляции 14 дней.

"Тесты проходят на первый, 12-й и 13-й день. У всех граждан есть все необходимое", – уточнил тогда представитель местных властей.

Всего в Румынии на сегодняшний день есть 15 подтвержденных случаев заражения новой вирусной пневмонией. Пять заболевших уже удалось вылечить.

Коронавирус в Молдове

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа.

COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. До этого времени в стране действовал "желтый код".

А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения.

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