Коронавирус в Молдове: точные данные Минздрава

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Шестеро человек с подозрением на наличие COVID-19 остаются в клинической инфекционной больнице "Тома Чорбэ". Об этом заявила в понедельник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
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Как уточнила Думбрэвяну, в случае с предыдущей группой из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних, наличие коронавируса не подтвердилось, а ситуация с гражданами, госпитализированным в больницу "Тома Чорбэ", пока не ясна.
"Мы еще ждем результатов по их тестам на коронавирус. Все шестеро прибыли из зон риска. Это не только Италия, но еще Франция и Германия" - отметила министр.
Состояние инфицированной
По словам Думбрэвяну, женщина, зараженная COVID-19, чувствует себя немного лучше, есть положительная динамика.
"Она уже может дышать самостоятельно без помощи специальных аппаратов", - рассказала министр.
Коронавирус в Молдове
COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. До этого времени в стране действовал "желтый код".
А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.
Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения.
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