Коронавирус в Молдове: точные данные Минздрава

В Молдове на данный момент ждут результатов тестов на коронавирус еще у нескольких граждан республики.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Шестеро человек с подозрением на наличие COVID-19 остаются в клинической инфекционной больнице "Тома Чорбэ". Об этом заявила в понедельник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Еще три человека с подозрением на коронавирус проходят тесты — Минздрав>>>

Как уточнила Думбрэвяну, в случае с предыдущей группой из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних, наличие коронавируса не подтвердилось, а ситуация с гражданами, госпитализированным в больницу "Тома Чорбэ", пока не ясна.

"Мы еще ждем результатов по их тестам на коронавирус. Все шестеро прибыли из зон риска. Это не только Италия, но еще Франция и Германия" - отметила министр.

Состояние инфицированной

По словам Думбрэвяну, женщина, зараженная COVID-19, чувствует себя немного лучше, есть положительная динамика.

"Она уже может дышать самостоятельно без помощи специальных аппаратов", - рассказала министр.

Коронавирус в Молдове

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа.

COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. До этого времени в стране действовал "желтый код".

А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения.

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