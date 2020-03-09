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Коронавирус в Молдове: точные данные Минздрава

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200309/29469021/koronavirus-v-moldove-tochnye-dannye-minzdrava.html

В Молдове на данный момент ждут результатов тестов на коронавирус еще у нескольких граждан республики.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Шестеро человек с подозрением на наличие COVID-19 остаются в клинической инфекционной больнице "Тома Чорбэ". Об этом заявила в понедельник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. 

Еще три человека с подозрением на коронавирус проходят тесты — Минздрав>>>

Как уточнила Думбрэвяну, в случае с предыдущей группой из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних, наличие коронавируса не подтвердилось, а ситуация с гражданами, госпитализированным в больницу "Тома Чорбэ", пока не ясна. 

"Мы еще ждем результатов по их тестам на коронавирус. Все шестеро прибыли из зон риска. Это не только Италия, но еще Франция и Германия" - отметила министр.

Состояние инфицированной

По словам Думбрэвяну, женщина, зараженная COVID-19, чувствует себя немного лучше, есть положительная динамика.

"Она уже может дышать самостоятельно без помощи специальных аппаратов", - рассказала министр.

Коронавирус в Молдове 

Igor Dodon
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа.

COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. До этого времени в стране действовал "желтый код".

А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. 

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