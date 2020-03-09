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Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

От Международного аэропорта Кишинева: предупреждение и советы пассажирам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200309/29469096/preduprezhdenie-mezhdunarodnyi-aeroporta-chisinau-passazhirami-dali-sovety.html

Частоту отправления ряда рейсов некоторые авиаперевозчики сократили или вовсе отменили. Тем, кто запланировал перелет на март-апрель, рекомендуется перепроверить все детали полета.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Международный аэропорт Кишинева предупреждает, что ряд авиакомпаний внесли изменения в расписания полетов в Европу, главным образом на север Италии.

"Частоту некоторых рейсов сократили, в то время как другие были отменены", - отметили в пресс-службе аэропорта.

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© Photo : Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
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Там также подчеркнули, если у граждан запланированы поездки в период с марта по апрель 2020 года, то рекомендуется перепроверить все детали полета на сайте аэропорта или авиакомпании - перевозчика.

В понедельник, 9 марта, аннулированы рейсы во Франкфурт и обратно в Кишинев авиакомпании Lufthansa, а также рейсы WIZZ AIR в Венецию и обратно.

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Как распространяется коронавирус

Масштабное распространение короновируса COVID-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Coronavirus
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время. 

На сегодняшний день болезнь присутствует уже в 101 стране. 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

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За прошедшие сутки в этой стране от COVID-19 скончались 133 человека. Всего умерших 366. За последние 24 часа число инфицированных выросло более, чем на тысячу и на данный момент составляет 7375 человек.

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