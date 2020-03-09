От Международного аэропорта Кишинева: предупреждение и советы пассажирам

Частоту отправления ряда рейсов некоторые авиаперевозчики сократили или вовсе отменили. Тем, кто запланировал перелет на март-апрель, рекомендуется перепроверить все детали полета.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Международный аэропорт Кишинева предупреждает, что ряд авиакомпаний внесли изменения в расписания полетов в Европу, главным образом на север Италии.

"Частоту некоторых рейсов сократили, в то время как другие были отменены", - отметили в пресс-службе аэропорта.

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Там также подчеркнули, если у граждан запланированы поездки в период с марта по апрель 2020 года, то рекомендуется перепроверить все детали полета на сайте аэропорта или авиакомпании - перевозчика.

В понедельник, 9 марта, аннулированы рейсы во Франкфурт и обратно в Кишинев авиакомпании Lufthansa, а также рейсы WIZZ AIR в Венецию и обратно.

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Как распространяется коронавирус

Масштабное распространение короновируса COVID-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время.

На сегодняшний день болезнь присутствует уже в 101 стране.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

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За прошедшие сутки в этой стране от COVID-19 скончались 133 человека. Всего умерших 366. За последние 24 часа число инфицированных выросло более, чем на тысячу и на данный момент составляет 7375 человек.

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