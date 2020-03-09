Коронавирус в Молдове: есть ли место панике, что намерены предпринять власти

Наказание за распространение ложной информации и за злостное несоблюдение требований властей по борьбе с распространением опасной инфекции, ограничения на въезд и транзит иностранцев из зон риска и ситуация в Молдове на контроле правительства.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Приостановка процесса обучения в образовательных учреждениях Молдовы, введение ограничений для авиакомпаний, которые обслуживают определенные рейсы, а также лимит участников в массовых мероприятиях - эти и другие вопросы обсуждались на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения.

Число граждан с подозрением на коронавирус

По данным главы Минздрава Виорики Думбрэвяну, всего под подозрение на наличие COVID-19 попали семеро человек, среди которых один ребенок. Результаты лабораторных тестов будут представлены во вторник.

"В республике зарегистрирован всего один случай коронавируса. Речь идет о ввезенном страну вирусе - о женщине, которая прибыла в Молдову из Италии", - сказал Думбрэвяну.

Что ждет школьников

На заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения обсудили возможность приостановить обучение в образовательных учреждения Молдовы. Глава Минздрава отметила, что исходя из ситуации в регионе и предпринятых мер по предотвращению распространения коронавируса предлагается на время объявить каникулы для детей.

"Речь идет о приостановке процесса обучения в образовательных учреждениях с утра среды, 11 марта, до воскресенья включительно с последующим продлением, в случае необходимости", - сказал премьер Ион Кику.

Глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ отметил, что статистика спада заболеваемости гриппом и ОРВИ - показатель того, что стоит отказаться от подобных мер.

"Исхожу из оценки рисков. Мы сегодня опять обсуждали алгоритм ВОЗ. Для коронавируса риск маленький, учитывая наличие одного случая ввоза вируса взрослым человеком. Мы проанализировали и долю детей в рассматриваемой категории. Она маленькая", - сказал чиновник.

Глава Минобразования Корнелиу Попович заявил, что пока нецелесообразно вводить подобные ограничения. Того же мнения придерживаются и врачи, которые присутствовали на заседании.

"В текущей ситуации, думаю, что преждевременно. Но это не означает, что мы не можем прибегнуть к определенным мерам в срочном порядке в любой день в случае, если понадобится приостановить процессу обучения. Мы исходим и из того, что в школе дети находятся под более строгим мониторингом, чем дома", - сказал министр.

Глава правительства отметил, что в таком случае вырисовывается решение о том, что власти воздержатся от этого решения.

"Не объявляем каникулы со среды. В случае необходимости обсудим и примем решение", - сказал Кику.

Ограничения на въезд в Молдову?

Авиаоператоров обяжут ограничить посадку на борт граждан других стран, которые прилетают в Молдову из зон с повышенным риском распространения коронавируса. Такое предложение также озвучено на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения.

"Представляю проект решения по введению ограничению авиасообщения со странами, где наблюдается распространение коронавируса. Первое - авиаоператоры обязаны не разрешать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдовы (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Молдову с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи", - сказал глава Минэкономики Анатол Усатый.

По его словам, это решение вступит в силу с 11 марта и будет действовать до 31 марта 2020 года с возможным продлением, в случае необходимости.

"Граждане республики или иностранцы, у которых есть вид на жительство в республике, могут приезжать в Молдову из указанных зон без ограничений. Мы не закрываем авиасообщение для граждан Молдовы. Было предложение запретить полностью, но мы проанализировали последствия в случае, когда наши сограждане будут приезжать из Италии наземным транспортом. Если им надо будут приехать, то они приедут наземным транспортом, а это означает еще большие риски", - сказал Кику.

Ужесточение законодательства

Отдельно премьер остановился на проекте по дополнению закона о повышении ответственности за несоблюдение требований властей в случае карантина, мер по недопущению распространения вируса, а также в случае распространения искаженной информации. В понедельник этот проект обсуждался на уровне ряда министерств, во вторник инициатива должна получить все необходимые заключения, а в среду, 11 марта, утверждена правительством и передана на рассмотрение в парламент.

"У нас уже есть ситуации, когда люди не следуют просьбам властей", - отметил Кику.

При этом ответственность человек будет нести как на уровне Кодекса о правонарушениях, так и на уровне Уголовного кодекса.

В каком состоянии молдаванка, у которой нашли коронавирус?

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

"На данный момент врачи делают все для того, чтобы не только стабилизировать ее состояние, но и спасти жизнь этой женщины. Пока не могут давать прогнозы по этому случаю, потому что ее состояние остается тяжелым, но стабильным", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, есть небольшая позитивная динамика, но у пациентки есть и другие хронические заболевания.

Как распространяется коронавирус

Масштабное распространение короновируса COVID-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время.

На сегодняшний день болезнь присутствует уже в 101 стране.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

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За прошедшие сутки в этой стране от COVID-19 скончались 133 человека. Всего умерших 366. За последние 24 часа число инфицированных выросло более, чем на тысячу и на данный момент составляет 7375 человек.

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