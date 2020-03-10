Состояние городского автобусного парка плачевно: требуется модернизация

Столичный вице-примар подтвердил, что муниципалитет должен увеличить количество автобусов в связи с тем, что деятельность маршрутных такси носит нестабильный характер.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Городской автобусный парк нуждается в срочных инвестициях, чтобы достичь такого же уровня развития, как у парка электротранспорта.

Об этом сообщил столичный вице-примар Виктор Киронда, который совершил рабочий визит в муниципальное предприятие и проверил мастерскую по ремонту автобусов.

Он был проинформирован о техническом состоянии парка, а также об условиях работы персонала предприятия.

"Прискорбно, что муниципальное предприятие, оказывающее важную услугу гражданам, было доведено до тяжелого состояния", - подчеркнул Киронда.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Состояние автобусного парка

Вице-примар сообщил, что столичная примэрия планирует приобрести автобусы и собрать их в Кишиневе.

"Это лучшее и самое дешевое решение. Мы хотим быстро и с меньшими затратами решить проблему обеспечения транспортом", - отметил он.

Также Киронда подтвердил, что муниципалитет должен увеличить количество автобусов в связи с тем, что деятельность маршрутных такси носит нестабильный характер.

"Хорошо, что мы инвестируем в электрический транспорт, троллейбусы, но нам не нужно переоценивать возможности этого вида транспорта", - считает он.

Также, по словам вице-примара, "в мире нет города, где должен быть только электрический общественный транспорт". Он заявил, что пока примэрия не может отказаться от дизельных автобусов.

Исполняющий обязанности директора предприятия Геннадий Задесенец отметил, что процесс сборки автобуса проще и быстрее, чем троллейбуса. Таким образом, для сборки 5-6 автобусов в Кишиневе потребуется месяц, а для сборки 5 троллейбусов с автономным двигателем - 3 месяца.

"Мы не можем ждать. Необходимость в автобусах - острая", - сказал менеджер предприятия.

В свою очередь, заместитель директора городского автобусного парка Виталие Копач сообщил, что из 143 транспортных единиц, которыми владеет предприятие, 100 - с устаревшим сроком эксплуатации и представляют опасность для пассажиров. Кроме того, кондиционером оснащен только 31 автобус.

"Самый старый автобус на предприятии прошел 3 своих срока эксплуатации. Он эксплуатировался более 22 лет и насчитывает 2 миллиона километров пробега", - утверждает Копач.

Также он рассказал о том, что ежедневно на линии в Кишиневе выходит 91 автобус, из которых около 30 их них возвращаются на ремонт.

"Часто люди стоят в ожидании, так как у нас нет в запасе автобусов в хорошем техническом состоянии, чтобы заменить те, что неисправны", - заключил Виталий Копач.

Во вторник, 10 марта, в повестку дня кишиневского муниципального совета включен проект решения о закупке и сборке в Кишиневе 100 белорусских автобусов.

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