Специальная "скорая" - в Молдове появилась машина для зараженных вирусами

Медицинская отрасль республики располагает лишь одним специальным транспортным средством для пациентов, которые переносят опасные инфекции.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. В Молдове есть специальный медицинский автомобиль, который перевозит пациентов с опасными инфекциями. Пациентов помещают в специальную капсулу, чтобы инфекция, которая у них присутствует в организме, не передавалась врачам и медицинскому персоналу.

"Национальный центр экстренной догоспитальной медицинской помощи располагает одним транспортным средством для изолированной перевозки таких больных", - заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. © Sputnik / Sergey Mamontov В Молдове отменено первое мероприятие из-за угрозы коронавируса COVID-19

Однако такой автомобиль используется лишь для больных с особо опасными вирусами, такими, как Эбола. В случаях с подозрениями на коронавирус COVID-2019 пациентов перевозят в обычных "скорых", поскольку специфических рекомендаций по транспортировке таких больных не существует.

Масштабное распространение коронавируса COVID-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время.

На сегодняшний день болезнь присутствует уже в 105 странах. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее. Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

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