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Лабораторные исследования.

Директор РКБ рассказал о состоянии пациентки с коронавирусом

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200310/29473628/direktor-rkb-rasskazal-o-sostoyanii-patsientki-s-koronavirusom.html

Заразившаяся коронавирусом пациентка, находящаяся на лечении в изолированной палате отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы, пошла на поправку.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Женщине, у которой был выявлен первый в Молдове случай коронавируса, стало немного лучше, во вторник, в 04:00 утра она смогла на 10 минут подняться с кровати и поесть. Об этом рассказал директор Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги Анатол Чиуботару. 

"Пациентка сама констатирует улучшение самочувствия. По биохимическим показателям есть небольшое ухудшение, но, в целом, мы наблюдаем улучшение ее состояния здоровья", - отметил Чиуботару. 
Лаборатория
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Процесс выздоровления пациентки осложняют хронические заболевания. Она страдает сахарным диабетом второго типа и гипертонией. 

Коронавирус нового типа подтвердился у женщины, которая в субботу приехала из Италии в Молдову авиарейсом Милан-Кишинев. COVID-19 обнаружили у 48-летней женщины.

Женщину забрала в Международном аэропорту Кишинева машина скорой медицинской помощи, пациентка была в тяжелом состоянии, у нее присутствовали симптомы двусторонней бронхопневмонии, дыхательная недостаточность, повышенная температура, кашель, общая слабость.

Уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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Теги:
Молдова, коронавирус, пациентка, состояние


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