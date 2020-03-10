Директор РКБ рассказал о состоянии пациентки с коронавирусом

Заразившаяся коронавирусом пациентка, находящаяся на лечении в изолированной палате отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы, пошла на поправку.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Женщине, у которой был выявлен первый в Молдове случай коронавируса, стало немного лучше, во вторник, в 04:00 утра она смогла на 10 минут подняться с кровати и поесть. Об этом рассказал директор Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги Анатол Чиуботару.

"Пациентка сама констатирует улучшение самочувствия. По биохимическим показателям есть небольшое ухудшение, но, в целом, мы наблюдаем улучшение ее состояния здоровья", - отметил Чиуботару. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Коронавирус в Молдове: точные данные Минздрава

Процесс выздоровления пациентки осложняют хронические заболевания. Она страдает сахарным диабетом второго типа и гипертонией.

Коронавирус нового типа подтвердился у женщины, которая в субботу приехала из Италии в Молдову авиарейсом Милан-Кишинев. COVID-19 обнаружили у 48-летней женщины.

Женщину забрала в Международном аэропорту Кишинева машина скорой медицинской помощи, пациентка была в тяжелом состоянии, у нее присутствовали симптомы двусторонней бронхопневмонии, дыхательная недостаточность, повышенная температура, кашель, общая слабость.

Уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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