Печальная ситуация - в Молдове число работающих скоро сравняется с пенсионерами

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Рынок труда в Молдове, который включает в себя занятое население и безработных, охватывает 887 тысяч граждан страны. Таковы данные Национального бюро статистики, представленные за 2019 год. Из них 72% трудятся в частном секторе, 28% - в бюджетном.

Большинство трудоустроенных граждан страны (90%) были приняты на работу на неопределенный срок. На так называемом "черном" рынке труда, без заключения индивидуальных контрактов, работают 6,2% населения республики.

Наиболее сложная ситуация в сфере неофициального трудоустройства возникла в сельском хозяйстве, в этой отрасли на сдельных условиях трудятся 55% граждан от общего числа сельскохозяйственных работников. В торговле эта доля составляет 15,1%, в строительстве - 13,3%, в промышленности - 2%.

Всего среди трудоустроенного населения страны 50,6% составляют мужчины и 49,4 - женщины. Наиболее трудящимися гражданами нашей страны являются жители сел Молдовы - 54,1%, на долю горожан приходится 45,9%. Число безработных в Молдове равно 4,3% или 38 тысяч граждан страны в трудоспособном возрасте.

Сравнивая число работающих граждан в соотношении с пенсионерами, получается, что на 887 тысяч трудоустроенных жителей приходится свыше 600 тысяч пенсионеров.

К чему приведет такая тенденция корреспонденту Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Москану.

По словам специалиста, треть активной рабочей силы из Республики Молдова выехала на заработки за рубеж и не задействована непосредственно в экономике страны. Отток населения будет продолжаться. Все это приводит к тому, что средний возраст остающихся в Молдове граждан станет увеличиваться.

В принципе, старение населения – процесс, наблюдаемый и в куда более благополучных, чем Молдова, странах, но там он вызван совершенно другими факторами. Социолог отметил, что наши мигранты работают на экономику других государств, а оставшихся в реальном секторе экономики рабочих рук гораздо меньше, чем количество пенсионеров или бюджетников.

"Ситуация становится драматической. Демографы уже говорят о том, что те, кто родился после 1968 года, по достижении ими пенсионного возраста не будут получать пенсию, если будут сохраняться те же самые тенденции в социально-экономическом развитии страны", - сообщил Мокану. © Sputnik / Miroslav Rotari Цыганский исход

По мнению эксперта, эта группа населения пенсий точно не получит. В то же время, многие в Молдове далеки от фатализма и с оптимизмом смотрят в будущее, надеясь, что в скором времени ситуация в стране изменится.

Люди недовольны экономическим состоянием как всей страны, так и собственной семьи, но при этом не теряют надежды на перемены к лучшему. А вообще давно известно, что в бедных странах люди более оптимистично представляют себе будущее, заключил социолог.

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