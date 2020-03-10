Коронавирус в Кишиневе: Чебан отдал несколько распоряжений

Примэрия Кишинева находится в состоянии постоянной готовности после того, как в Молдове подтвердили первый случай коронавируса, а правительство объявило "оранжевый код.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Во время оперативного заседания муниципальных служб во вторник, глава кишиневской администрации Ион Чебан потребовал от представителей всех служб максимальной ответственности.

Чебан заявил, что необходимо, чтобы сотрудники сферы здравоохранения информировали граждан о рисках, которые могут появиться в случае инфицирования, и о мерах, которые необходимо принять.

В Молдове отменено первое мероприятие из-за угрозы коронавируса COVID-19>>>>

Генпримар также потребовал регулярно дезинфицировать помещения, которые ежедневно посещают граждане.

"Нужно объявить во всех больницах карантин, ограничить доступ посетителей. Во всех помещениях должны быть размещены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук. Необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать все помещения в школах и детсадах", - отметил Чебан.

Чебан перечислил и другие меры, которые необходимо предпринимать в учебных заведениях: каждое утро будут проводить медосмотр всех учащихся, все культурные мероприятия и групповые поездки по стране и за ее пределы - отменить, а также не пускать в школу посторонних, даже родителей, им рекомендуется встречать детей у входа.

Также примар (мэр) Кишинева обратился ко всем гражданам и призвал их лучше следить за гигиеной, чаще мыть руки и учить детей следовать этому примеру.

Генпримар Кишинева попросил пересмотреть организацию крупных мероприятий, которые планировалось провести в столице, и, предпочтительно, перенести их, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.

Есть требования примэрии и к экономическим агентам. Необходимо принять участие в информировании населения и разместить листовки в своих заведениях. Экономических агентов призывают чаще дезинфицировать помещения, а также размещать дозаторы с дезинфицирующими средствами.

В связи с этим в примэрии молдавской столицы подготовили материал для представителей частного и неправительственного сектора, который содержит рекомендации для работодателей, сотрудников и клиентов. Материал будет опубликован в течение вторника.

Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире>>>

Он содержит информацию о регулярной дезинфекции офисов, поверхностей, объектов, а также информацию для сотрудников: не приходить на работу тем, у кого есть температура и кашель, мыть чаще руки, переносить поездки за границу.

Для общественного транспорта также есть особенные меры: дезинфекция общественного транспорта после каждого рейса, информирование пассажиров в поездке (через голосовые сообщения).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям