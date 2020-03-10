Коронавирус в Кишиневе: Чебан отдал несколько распоряжений

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Во время оперативного заседания муниципальных служб во вторник, глава кишиневской администрации Ион Чебан потребовал от представителей всех служб максимальной ответственности.
Чебан заявил, что необходимо, чтобы сотрудники сферы здравоохранения информировали граждан о рисках, которые могут появиться в случае инфицирования, и о мерах, которые необходимо принять.
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Генпримар также потребовал регулярно дезинфицировать помещения, которые ежедневно посещают граждане.
"Нужно объявить во всех больницах карантин, ограничить доступ посетителей. Во всех помещениях должны быть размещены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук. Необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать все помещения в школах и детсадах", - отметил Чебан.
Чебан перечислил и другие меры, которые необходимо предпринимать в учебных заведениях: каждое утро будут проводить медосмотр всех учащихся, все культурные мероприятия и групповые поездки по стране и за ее пределы - отменить, а также не пускать в школу посторонних, даже родителей, им рекомендуется встречать детей у входа.
Также примар (мэр) Кишинева обратился ко всем гражданам и призвал их лучше следить за гигиеной, чаще мыть руки и учить детей следовать этому примеру.
Генпримар Кишинева попросил пересмотреть организацию крупных мероприятий, которые планировалось провести в столице, и, предпочтительно, перенести их, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.
Есть требования примэрии и к экономическим агентам. Необходимо принять участие в информировании населения и разместить листовки в своих заведениях. Экономических агентов призывают чаще дезинфицировать помещения, а также размещать дозаторы с дезинфицирующими средствами.
В связи с этим в примэрии молдавской столицы подготовили материал для представителей частного и неправительственного сектора, который содержит рекомендации для работодателей, сотрудников и клиентов. Материал будет опубликован в течение вторника.
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Он содержит информацию о регулярной дезинфекции офисов, поверхностей, объектов, а также информацию для сотрудников: не приходить на работу тем, у кого есть температура и кашель, мыть чаще руки, переносить поездки за границу.
Для общественного транспорта также есть особенные меры: дезинфекция общественного транспорта после каждого рейса, информирование пассажиров в поездке (через голосовые сообщения).
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