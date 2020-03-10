Додон рассказал, каково положение в Молдове из-за ситуации с COVID-19 в мире

Во вторник глава республики намерен провести новую встречу с представителями правительства для обсуждения дальнейших общенациональных мер по предотвращению распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что на данный момент ситуация в стране в связи с распространением коронавируса нового типа по миру стабильна. Глава республики обсудил во вторник с примаром (мэром) Кишинева Ионом Чебаном предпринимаемые властями меры по предотвращению и минимизации риска распространения вируса COVID-19. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook по итогам беседы со столичным градоначальником.

Как отметил президент, Чебан сообщил о том, что этот вопрос находится в повестке всех муниципальных структур, работающих в тесном взаимодействии с центральными органами власти. Начальники управлений и работники всех муниципальных структур получили четкие указания по поводу принятия мер в их подведомственных областях, и от них требуется максимально серьезный и ответственный подход.

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"Пришли к единому мнению о том, что только совместными ответственными усилиями мы сможем преодолеть этот серьезный кризис, с которым столкнулась не только Молдова, но и весь мир", - добавил президент.

Во вторник президент намерен провести новую встречу с представителями правительства для обсуждения дальнейших общенациональных мер по предотвращению распространения коронавируса.

"В данный момент ситуация стабильна, в том числе благодаря мерам, предпринимаемым властями, однако исходя из того, что мы видим в других странах, развитие эпидемии может быть внезапным и непредсказуемым, поэтому я хочу быть всегда уверенным в том, что органы госвласти мобилизованы и готовы вмешаться в случае необходимости", - добавил Додон.

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Как распространяется коронавирус

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 10 марта составляет 110 029 человек, скончались 3 817 человек. Всего заболевание охватило 105 стран мира, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

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Масштабное распространение короновируса COVID-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время.

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