Коронавирус и Молдова: что делать тем, кто купил билеты в Италию

Заявление главы Минздрава, коммюнике молдавского внешнеполитического ведомства с связи с эпидемиологической ситуацией, права граждан, которые купили билеты/путевки в Италию, а также текущие данные по распространению COVID-19 в мире - в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Молдавские власти предпринимают меры по предотвращению проникновения на территорию страны новых больных, зараженных коронавирусом COVID-19, и распространения инфекции. Глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник рассказала о том, что делается на границах республики.

По ее словам, принятое сегодня решение учитывало практику соседних стран, в том числе Румынии, а также Италии.

"В этом контексте, действительно есть ограничение на въезд на территорию Молдовы и на транзит для иностранных граждан, за исключением тех, у кого есть вид на жительство в республике. Но хочу отметить, что в данном контексте будет установлено это ограничение и в отношении авиарейсов из и в Италию", - сказала министр.

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В соответствии со строгими карантинными мерами, введенными итальянскими и молдавскими властями по предотвращению и контролю коронавируса нового типа, потребители могут оказаться в ситуации, когда они вынуждены отказаться от запланированных поездок.

"У граждан есть право расторгнуть контракт до начала поездки без оплаты какого-либо комиссионного сбора за разрыв договора в случае неизбежных и чрезвычайных обстоятельств, возникающих в месте назначения или в его непосредственной близости, и которые существенно влияют на выполнение пакета услуг или перевозку пассажиров до указанного пункта", - отметили в Национальном центре по защите прав потребителей (НЦЗПП).

В этом смысле, как пояснили в структуре, под неизбежными и чрезвычайными обстоятельствами понимается ситуация, которая не может контролироваться принимающей стороной и последствия которой невозможно избежать даже, если предприняты все разумные меры.

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"Человек имеет право на полное возмещение любой оплаты за пакет услуг, но не имеет права на дополнительную компенсацию", - подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в НЦЗПП, меры, предпринятые правительством Италии, считаются неизбежными и чрезвычайными обстоятельствами.

"Если человек после обращения в туристическое агентство не согласен с результатами рассмотрения рекламации или в случае отказа удовлетворить претензию, у потребителя есть право обратиться в Агентство по защите прав потребителей и надзору рынка", - заключили в структуре.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер из-за коронавируса на всю страну. Они вступили в силу с 10 марта. Конте подчеркнул, что теперь на всей территории страны следует "избегать передвижений - за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".

Антикризисный штаб в МИДЕИ

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Молдове и действие "оранжевого кода" в связи с риском распространения коронавируса нового типа, в министерстве иностранных дел и евроинтеграции республики во вторник создали антикризисный штаб.

"Работа антикризисного штаба будет заключаться в мониторинге ситуации в рамках дипломатических миссий и консульств Молдовы за границей, а также центрального аппарата МИДЕИ, управлении всеми аспектами, возникающими в этой связи, в координации межведомственного механизма консультаций, а также контактов с внешними партнерами", - отметили в министерстве.

С января в рамках МИДЕИ действует рабочая группа, которая отслеживает ситуацию и оказывает помощь гражданам Молдовы, находящимся за рубежом – в зонах, где распространяется COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Молдове

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло трех. В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". Во вторник, 10 марта, Минздрав республики сообщил о еще двух заразившихся - 60-летних мужчине и женщине.

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Во вторник молдавские власти сообщили о введении полного запрета на проведение массовых мероприятий. Решение принято оперативным штабом, созданным при Национальном агентстве общественного здоровья. Глава Минздрава республики Виорика Думбрэвяну сообщила, что предстоит договориться и с представителями православной церкви об ограничении служб даже в период Великого поста. Это, по словам чиновницы, будет касаться и других религиозных культов в республике.

На всех пограничных пунктах планируется увеличить число врачей и медицинского персонала. Они будут внимательно отслеживать въезжающих в Молдову людей, обращая особое внимание на тех, у кого присутствует повышенная температура тела и симптомы ОРВИ.

Кроме того, с 11 марта в стране приостанавливается процесс обучения в образовательных учреждениях по всей республике.

Как распространяется коронавирус

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 10 марта составляет 110 029 человек, скончались 3 817 человек. Всего заболевание охватило 105 стран мира, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

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С ростом количества зараженных угроза пандемии нового коронавируса становится реальной, заявил 9 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом он подчеркнул, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Масштабное распространение короновируса COVID-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время.

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