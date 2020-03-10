В Молдове будут защищать детей, родители которых уехали на заработки

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Новые положения вводят разграничение между ответственным за воспитание ребенка лицом и его законным представителем. Необходимость принятия такого закона вызвана фактором миграции, тем, что многие родители детей, оставшихся в Молдове, находятся на заработках за рубежом в течение длительного времени. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, представляя законопроект.
"Юридически и фактически родители у ребенка остаются. Но необходимо, чтобы у него был официальный опекун на период, когда они находятся на заработках. Этот опекун должен гарантировать соблюдение прав и интересов ребенка", - сообщила министр.
"Мы законодательно закрепляем права ребенка, когда он находится под альтернативной формой заботы, когда опекунство на определенный срок оформляет кто-то из его близких", - добавила министр.
В ходе обсуждения законопроекта резкой критики от депутатов не последовало, более того, документ назвали важным и нужным для молдавского общества.
В частности, глава парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Елена Бакалу дала положительную оценку законопроекту. Она сообщила, что на заседании профильной комиссии все ее члены единогласно утвердили документ.
В результате парламентарии утвердили его большинством голосов в первом чтении, а спикер парламента Зинаида Гречаная заявила о необходимости подготовки документа к принятию во втором и окончательном чтении.
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