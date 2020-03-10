В Молдове будут защищать детей, родители которых уехали на заработки

Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о дополнительных гарантиях несовершеннолетним в ситуации риска и тем, кто остался без попечения родителей.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Новые положения вводят разграничение между ответственным за воспитание ребенка лицом и его законным представителем. Необходимость принятия такого закона вызвана фактором миграции, тем, что многие родители детей, оставшихся в Молдове, находятся на заработках за рубежом в течение длительного времени. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, представляя законопроект.

"Юридически и фактически родители у ребенка остаются. Но необходимо, чтобы у него был официальный опекун на период, когда они находятся на заработках. Этот опекун должен гарантировать соблюдение прав и интересов ребенка", - сообщила министр.

По словам чиновницы, впервые в Молдове вводится такое правовое понятие, как опека. Этот правовой режим будет оформляться на более длительный период, составляющий более двух месяцев. Государство должно официально закрепить такие нормы, поскольку до сих пор контроль за правами ребенка осуществляли негласно его родственники, социальные работники или представители примэрии населенного пункта, добавила Думбрэвяну.

"Мы законодательно закрепляем права ребенка, когда он находится под альтернативной формой заботы, когда опекунство на определенный срок оформляет кто-то из его близких", - добавила министр.

В ходе обсуждения законопроекта резкой критики от депутатов не последовало, более того, документ назвали важным и нужным для молдавского общества.

В частности, глава парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Елена Бакалу дала положительную оценку законопроекту. Она сообщила, что на заседании профильной комиссии все ее члены единогласно утвердили документ.

В результате парламентарии утвердили его большинством голосов в первом чтении, а спикер парламента Зинаида Гречаная заявила о необходимости подготовки документа к принятию во втором и окончательном чтении.

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