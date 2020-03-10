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Церковь.

Коронавирус: Митрополия Молдовы принимает меры и дает рекомендации

© Sputnik / Владимир Вдовин
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200310/29480900/mitropoliya-moldovy-prizyvaet-prikhozhan-soblyudat-gigienu.html

Митрополия Молдовы указала своим прихожанам на необходимость строго соблюдать рекомендации медицинских учреждений, для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Во избежание больших скоплений людей в церквях, службы причащения также будут проводиться в среду, пятницу и субботу, сообщили во вторник в пресс-службе Митрополии Кишинева и всея Молдовы.

"Мы рекомендуем священнослужителям проводить в Храмах регулярную дезинфекцию поверхностей и икон с помощью средств на основе хлора и спирта. Кроме того, необходимо постоянно проветривать помещения", - подчеркивает источник.

Также в Митрополии Молдовы напомнили о необходимости "быть осторожными при контактировании с людьми, у которых есть подозрения на острые респираторные заболевания".

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Во вторник общее число заболевших в Молдове уже достигло трех человек. В результате, молдавские власти распорядились закрыть образовательные учреждения в Молдове, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса.  

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 10 марта составляет 110 029 человек, скончались 3 817 человек. Всего заболевание охватило 105 стран мира, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.
© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
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Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

Масштабное распространение короновируса COVID-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время.

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