КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Еще два новых случая коронавируса подтвердились в Молдове. Об этом на брифинге во вторник заявила глава Минздрава страны Виорика Думрэвяну.

По ее словам, с утра сообщалось о 10 случаях с подозрением на коронавирус в Молдове.

"На данный момент завершено исследование по пяти случаям, из которых, к сожалению, подтвердились еще два случая заражения коронавирусом нового типа. Речь идет о двоих гражданах Молдовы, которые вернулись из Италии. Это двое взрослых, которые помещены в больницу Тома Чорбэ", - сказала Думбрэвяну.

Как отметила министр, они вернулись в Молдову воздушным транспортом по разным числам, в дни предшествовавшие рейсу из Милана, которым прибыла гражданка Молдовы, у которой 7 марта выявили коронавирус.

По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николая Фуртунэ, речь идет о 60-летних мужчине и женщине. Как отметил специалист, они страдают также и хроническими заболеваниями. По данным специалистов, их состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести.

"Мужчина - уроженец юга Молдовы. Он вернулся после трехнедельной поездке своим детям в Италию до 1 марта. До 5 марта он чувствовал себя плохо и занимался самолечение, а 9 марта, когда почувствовал себя хуже, вызвал службу "112". Он помещен в больницу Тома Чорбэ. Дальше все следует алгоритму", - сказала Думбрэвяну.

В случае женщины, как отметила министр, то она находилась в гостях у подруги в Италии в течение 10 дней, и вернулась в Молдову 26 февраля. "Она почувствовала себя хуже 1 марта. Она обратилась за медпомощью. Ей назначили лечение и предписали самоизолироваться на дому. Женщина принимала препарат - занималась самолечением. Дестабилизировала состояние здоровья у нее были проблемы с давлением. Она взывала из-за этого "скорую". Ее госпитализировали 9 марта в больницу Тома Чорбэ. Женщина из Кишинева", - отметила глава Минздрава.

Она призвала граждан, возвращающихся из Италии или других стран, где распространяется коронавирус, придерживаться режима самоизоляции. "Обращайтесь к семейному врачу по телефону и избегайте прямого обращения к медику. Следите за состоянием своим здоровья, меряйте температуру минимум три раза в сутки. Если есть проблемы со здоровья, обращайтесь в службу "112"", - добавила министр.

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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