В связи с риском распространения коронавируса в Молдове власти страны решили временно приостановить процесс обучения во всех образовательных учреждения республики.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. С 11 марта приостанавливается обучение в образовательных учреждениях Молдовы, заявила во вторник на брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

А 10 марта Минздрав сообщил о еще двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в Молдове.

"Учитывая, что мы находимся в довольно большом риске на местном уровне передачи коронавируса, комиссия приняла решение с завтрашнего дня приостановить процесс обучения в образовательных учреждениях республики. Это решение принимается не на три дня, но и включительно на следующую неделю, чтобы понаблюдать ситуацию", - отметила Думбрэвяну.

По ее словам, эта мера носит временный характер, а затем будут приняты последующие решения.

"Что касается студентов. Сегодня у нас были заседания, мы скоординировали ряд действий и с Минобразования. Каждое учебное учреждение в данном случае предприняло ряд мер по числу студентов в одной аудитории, по сокращению времени занятий, а также по проветриванию помещений, дезинфекции и так далее. Но это не значит, что мы не можем в дальнейшем рассмотреть вопрос о приостановке образовательного процесса и в университетах", - пояснила глава Минздрава.

Она напомнила, что уже применен ряд ограничений на основе положения, которое приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения. Речь идет о запрете на проведение массовых мероприятий и манифестаций, в которых принимают участие больше 50 человек.

"Хочу отметить, что несмотря на призывы властей, к сожалению, видим безответственность со стороны некоторых лиц, намерение покинуть территорию республики. Поэтому есть необходимость внедрения некоторых санкций", - сказала министр.

По ее словам, в среду, 11 марта, на заседании правительства будут приняты изменения в нормативные акты - для лиц, которые виновны в нарушении режима самоизоляции, будет применяться административное наказание, а в случае, если человек ставит под угрозу здоровье других людей, - уголовное.

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