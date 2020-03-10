Что предпринимают в Приднестровье по противодействию коронавирусу

В регионе также разработали план действий в случае регистрации первого клинически подтвержденного случая инфицирования.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Закупается защитная одежда, ведется работа по приобретению бесконтактных термометров, разработана правовая база на случай объявления карантина. Такие меры предпринимаются по противодействию угрозе распространения COVID -19 на территории Приднестровья. Об этом говорилось на совещании глав различных ведомств с лидером региона Вадимом Красносельским.

"Ограничительные нормы (к примеру, запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях) начнут действовать при первом же клинически подтвержденном случае заболевания коронавирусом", - отметил глава Минздрава Алексей Цуркан.

Он также рассказал, что на ближайшее время запланировано проведение семинара для профильных специалистов.

Особый режим на границе

Планируется ввести особый режим функционирования всех пограничных постов. Их сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты, а помещения для оформления документов – оборудованием для дезинфекции.

"Вводится строгий запрет на посещение граждан, находящихся в медучреждениях, отведенных для проведения карантинных мероприятий. Министерству внутренних дел поручено проверить факты завышения цен на средства защиты", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

За опытом специалистов ВОЗ

Глава правоохранительного ведомства Руслан Мова рассказал о состоявшейся 6 марта на кишиневской площадке встрече представителей региональных МВД и МИД с представителями молдавского Минздрава и Всемирной организации здравоохранения. На ней обсудили совместные меры противодействия распространению инфекции.

"Приднестровская сторона обратилась за помощью в обеспечении необходимыми средствами защиты. Важны также практические рекомендации тех, кто успешно применяет разного рода профилактические и барьерные механизмы", - отметил Мова.

Как действует профилактика?

В Приднестровье под руководством руководителя правоохранительного ведомства создан штаб по отслеживанию ситуации и профилактике инфекционных заболеваний. В него входят сотрудники Минздрава и МВД.

Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье не зафиксировано ни одного случая коронавируса. У спортсменки, которая ранее пребывала на карантине после приезда из Италии, оказался другой диагноз, она уже выздоровела и выписана. А пятеро приднестровцев, которые летели в одном самолете с гражданкой Молдовы, заболевшей коронавирусом, сейчас под постоянным наблюдением специалистов.

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