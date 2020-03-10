Что предпринимают в Приднестровье по противодействию коронавирусу

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Закупается защитная одежда, ведется работа по приобретению бесконтактных термометров, разработана правовая база на случай объявления карантина. Такие меры предпринимаются по противодействию угрозе распространения COVID -19 на территории Приднестровья. Об этом говорилось на совещании глав различных ведомств с лидером региона Вадимом Красносельским.
"Ограничительные нормы (к примеру, запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях) начнут действовать при первом же клинически подтвержденном случае заболевания коронавирусом", - отметил глава Минздрава Алексей Цуркан.
Он также рассказал, что на ближайшее время запланировано проведение семинара для профильных специалистов.
Особый режим на границе
"Вводится строгий запрет на посещение граждан, находящихся в медучреждениях, отведенных для проведения карантинных мероприятий. Министерству внутренних дел поручено проверить факты завышения цен на средства защиты", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
За опытом специалистов ВОЗ
Глава правоохранительного ведомства Руслан Мова рассказал о состоявшейся 6 марта на кишиневской площадке встрече представителей региональных МВД и МИД с представителями молдавского Минздрава и Всемирной организации здравоохранения. На ней обсудили совместные меры противодействия распространению инфекции.
"Приднестровская сторона обратилась за помощью в обеспечении необходимыми средствами защиты. Важны также практические рекомендации тех, кто успешно применяет разного рода профилактические и барьерные механизмы", - отметил Мова.
Как действует профилактика?
Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье не зафиксировано ни одного случая коронавируса. У спортсменки, которая ранее пребывала на карантине после приезда из Италии, оказался другой диагноз, она уже выздоровела и выписана. А пятеро приднестровцев, которые летели в одном самолете с гражданкой Молдовы, заболевшей коронавирусом, сейчас под постоянным наблюдением специалистов.
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