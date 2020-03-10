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Un operator de laborator efectuează teste pe probe posibil infectate cu Covid-19

Что предпринимают в Приднестровье по противодействию коронавирусу

© AFP 2019 / THOMAS SAMSON
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (112)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200310/29481829/chto-predprinimayut-v-pridnestrove-po-protivodeystviyu-koronavirusu.html

В регионе также разработали план действий в случае регистрации первого клинически подтвержденного случая инфицирования.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Закупается защитная одежда, ведется работа по приобретению бесконтактных термометров, разработана правовая база на случай объявления карантина. Такие меры предпринимаются по противодействию угрозе распространения COVID -19 на территории Приднестровья. Об этом говорилось на совещании глав различных ведомств с лидером региона Вадимом Красносельским.

"Ограничительные нормы (к примеру, запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях) начнут действовать при первом же клинически подтвержденном случае заболевания коронавирусом", - отметил глава Минздрава Алексей Цуркан.

Он также рассказал, что на ближайшее время запланировано проведение семинара для профильных специалистов.

Особый режим на границе

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Планируется ввести особый режим функционирования всех пограничных постов. Их сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты, а помещения для оформления документов – оборудованием для дезинфекции.

"Вводится строгий запрет на посещение граждан, находящихся в медучреждениях, отведенных для проведения карантинных мероприятий. Министерству внутренних дел поручено проверить факты завышения цен на средства защиты", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

За опытом специалистов ВОЗ

Глава правоохранительного ведомства Руслан Мова рассказал о состоявшейся 6 марта на кишиневской площадке встрече представителей региональных МВД и МИД с представителями молдавского Минздрава и Всемирной организации здравоохранения. На ней обсудили совместные меры противодействия распространению инфекции.

"Приднестровская сторона обратилась за помощью в обеспечении необходимыми средствами защиты. Важны также практические рекомендации тех, кто успешно применяет разного рода профилактические и барьерные механизмы", - отметил Мова.

Как действует профилактика?

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Вне опасности: в Приднестровье изолировали спортсменку, вернувшуюся из Италии
В Приднестровье под руководством руководителя правоохранительного ведомства создан штаб по отслеживанию ситуации и профилактике инфекционных заболеваний. В него входят сотрудники Минздрава и МВД.

Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье не зафиксировано ни одного случая коронавируса. У спортсменки, которая ранее пребывала на карантине после приезда из Италии, оказался другой диагноз, она уже выздоровела и выписана. А пятеро приднестровцев, которые летели в одном самолете с гражданкой Молдовы, заболевшей коронавирусом, сейчас под постоянным наблюдением специалистов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (112)

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Теги:
противодействие, коронавирус, Приднестровье


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