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Игорь Додон

Президент Молдовы срочно созывает Высший совет безопасности

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200310/29483782/prezident-moldova-sozyvaet-srochnoe-zasedanie-vysshego-soveta-bezopasnosti.html

Глава республики рассказал, какие неотложные вопросы планируется поднять в рамках заседания в среду.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон созывает на 11 марта срочное заседание Высшего совета безопасности. Оно будет посвящено ситуации с коронавирусом. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Facebook во вторник.

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© Sputnik / Алексей Сухоруков
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"Только что завершилось заседание правительства вместе с премьером и представителями органов власти, ответственных за управление кризисной ситуацией, вызванной распространением COVID-19. Обсудили ряд вопросов, связанных с решением проблемы, возникшей по причине трех подтвержденных случаев заражения, но также в особенности с мерами по предотвращению дальнейшего инфицирования людей", - сказал Додон.

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Он напомнил, что еще утром призвал принять особо твердые превентивные меры, и в результате решено закрыть школы, а также запретить приземление самолетов из Италии и других стран-очагов вируса в Международном аэропорту Кишинева.

"В ходе сегодняшнего заседания обратился с просьбой найти дополнительные безопасные места для надлежащего лечения пациентов, если на то возникнет необходимость. На этом этапе мы располагаем достаточным количеством коек, но желательно иметь еще больше, чтобы не возникло дефицита", - отметил президент.

По его словам, приоритет номер один – предотвращение новых случаев инфицирования и скорейшее выявление лиц, прибывших в страну из Италии, не побывавших в карантине и не соблюдавших предписанные властями правила.

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Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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"К сожалению, те три подтвержденных случая говорят о наличии большой проблемы в виде непонимания некоторыми людьми их обязанности строго соблюдать озвученные медиками требования для предотвращения распространения вируса", - пояснил Додон.

Как считает глава республики, "если уровень ответственности людей в ближайшее время не возрастет, то никакие принятые меры, какими бы эффективными они ни были, не помогут обуздать вирус". Он обратился к согражданам, прибывающим из Италии, с призывом тесно сотрудничать с властями и соблюдать режим обязательного карантина.

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"Полагаю, что уровень кризиса напрямую угрожает национальной безопасности, в том числе безопасности граждан. Поэтому я решил созвать 11 марта срочное заседание Высшего совета безопасности, где мы примем новые решения в связи с необходимостью как можно более надежной защиты граждан, оказания дополнительной поддержки правительству и всем органам власти, участвующим в преодолении кризиса, а также с целью максимального повышения эффективности антикризисного центра, который занимается этой ситуацией", - отметил Додон.

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© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
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Он также добавил, что этот кризис планируется урегулировать, "основываясь на экспертном опыте и профессионализме медицинского персонала, на процедурах, переданных Всемирной организацией здравоохранения". "Но нам придется принять и политические решения, которые обеспечат надлежащее функционирование и сотрудничество госучреждений в управлении кризисной ситуацией", - добавил Додон.

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Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло трех. В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". Во вторник, 10 марта, Минздрав республики сообщил о еще двух заразившихся - 60-летних мужчине и женщине.

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