МолдГрэс: почему у крупнейшего поставщика электроэнергии нехватка кадров

Руководитель предприятия рассказал, сколько вакансий сейчас открыто, и каким образом решается вопрос недобора специалистов.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Весь 2019 год на Молдавской ГРЭС было открыто более 100 вакансий. Предприятие нуждается в электромонтерах, слесарях, мастерах. Штатная неукомплектованность – одна из важных проблем, которую пытается решать его руководство.

"Вынуждены говорить о том, что существует достаточно большой отток персонала. И это люди трудоспособного возраста, обученные. А подготовка специалиста-энергетика занимает два-три года", - говорит генеральный директор предприятия Алексей Ширма.

Обучение персонала

По его словам, на предприятии созданы все условия для того, чтобы люди не покидали свои рабочие места. Но специалисты уходят, поскольку меняют место жительства.

"Уходят не из-за того, что у нас плохо работается, а из-за того, что они хотят поменять условия жизни своих семей", - отмечает он.

Руководитель объясняет, что предприятие готово содействовать в получении претендентам необходимого образования. Мало того, заключен договор о дуальном образовании с Днестровским техникумом и есть уже первые результаты.

"Мы принимаем студентов на практику, и тем, кто отличился при ее прохождении, предлагаем работу", - рассказывает он.

На предприятии уделяется много внимания повышению профессиональной компетенции уже работающего на нем персонала. Внедряются и новые формы обучения – дистанционные, а также практикуются выезды преподавателей на предприятия.

Зарплата и страховка

Количество работников на Молдавской ГРЭС немногим превышает две тысячи человек. Средний возраст персонала - 44 года. Заработная плата выплачивается вовремя, без задержек.

В 2019 году средний размер оплаты труда на предприятии составляла 8711 приднестровских рублей (рубль по курсу практически эквивалентен молдавскому лею). А это почти на 14% больше, чем в 2018 году.

"Ни одному работнику в 2019 году не производилось доплаты до минимального размера оплаты труда. Поскольку все имеют заработную плату выше этого уровня. Социальных выплат было около 6 млн приднестровских рублей. Была внедрена также частичная оплата питания всем желающим работникам", - говорит Ширма.

Как отмечает гендиректор, все работники застрахованы от несчастных случаев и профзаболеваний. Впрочем, в прошлом году ни аварий, ни несчастных случаев на предприятии не было.

Молдавская ГРЭС является одним из важнейших узлов молдавской и украинской энергосистемы. Основной вид продукции – электрическая и тепловая энергия. Станция работает на трех видах топлива – природный газ, мазут и уголь. Ее мощность составляет 2520 МВт. В 2005 году предприятие вошло в группу компаний Интер РАО, которая стала владельцем сто процентов его акций.

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