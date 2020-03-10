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Молдавская ГРЭС

МолдГрэс: почему у крупнейшего поставщика электроэнергии нехватка кадров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200310/29484002/moldgres-pochemu-u-krupneyshego-postavschika-elektroenergii-nekhvatka-kadrov.html

Руководитель предприятия рассказал, сколько вакансий сейчас открыто, и каким образом решается вопрос недобора специалистов.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Весь 2019 год на Молдавской ГРЭС было открыто более 100 вакансий. Предприятие нуждается в электромонтерах, слесарях, мастерах. Штатная неукомплектованность – одна из важных проблем, которую пытается решать его руководство.

"Вынуждены говорить о том, что существует достаточно большой отток персонала. И это люди трудоспособного возраста, обученные. А подготовка специалиста-энергетика занимает два-три года", - говорит генеральный директор предприятия Алексей Ширма.

Обучение персонала

Молдавская ГРЭС
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, на предприятии созданы все условия для того, чтобы люди не покидали свои рабочие места. Но специалисты уходят, поскольку меняют место жительства.

"Уходят не из-за того, что у нас плохо работается, а из-за того, что они хотят поменять условия жизни своих семей", - отмечает он.

Руководитель объясняет, что предприятие готово содействовать в получении претендентам необходимого образования. Мало того, заключен договор о дуальном образовании с Днестровским техникумом и есть уже первые результаты.

"Мы принимаем студентов на практику, и тем, кто отличился при ее прохождении, предлагаем работу", - рассказывает он.

На предприятии уделяется много внимания повышению профессиональной компетенции уже работающего на нем персонала. Внедряются и новые формы обучения – дистанционные, а также практикуются выезды преподавателей на предприятия.

Зарплата и страховка

Молдавская ГРЭС
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Количество работников на Молдавской ГРЭС немногим превышает две тысячи человек. Средний возраст персонала - 44 года. Заработная плата выплачивается вовремя, без задержек.

В 2019 году средний размер оплаты труда на предприятии составляла 8711 приднестровских рублей (рубль по курсу практически эквивалентен молдавскому лею). А это почти на 14% больше, чем в 2018 году.

"Ни одному работнику в 2019 году не производилось доплаты до минимального размера оплаты труда. Поскольку все имеют заработную плату выше этого уровня. Социальных выплат было около 6 млн приднестровских рублей. Была внедрена также частичная оплата питания всем желающим работникам", - говорит Ширма.

Как отмечает гендиректор, все работники застрахованы от несчастных случаев и профзаболеваний. Впрочем, в прошлом году ни аварий, ни несчастных случаев на предприятии не было.

Молдавская ГРЭС является одним из важнейших узлов молдавской и украинской энергосистемы. Основной вид продукции – электрическая и тепловая энергия. Станция работает на трех видах топлива – природный газ, мазут и уголь. Ее мощность составляет 2520 МВт. В 2005 году предприятие вошло в группу компаний Интер РАО, которая стала владельцем сто процентов его акций.

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Теги:
Молдавская ГРЭС, Молдавская ГРЭС, электроэнергия, Приднестровье


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