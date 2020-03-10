Авиакомпания Air Moldova временно приостанавливает сообщение с Италией

Авиакомпания идет навстречу пассажирам и "предлагает возможность бесплатно изменить дату вылета в пределах 30 дней от даты возобновления полетов".

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Авиакомпания Air Moldova приостанавливает полеты в/из Италии на период с 12 - 31 марта 2020 (с вероятностью продления ограничении). Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Кишинева.

Там также отметили, что авиакомпания идет навстречу пассажирам и "предлагает возможность бесплатно изменить дату вылета в пределах 30 дней от даты возобновления полетов".

"Пассажиров запланировавших путешествие в этот период, авиакомпания просит связаться по номеру телефона 022830830", - подчеркивается в сообщении аэропорта.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что для предотвращения распространения коронавируса принято решение приостановить процесс обучения в образовательных учреждениях страны, а также запретить приземление самолетов из Италии и других стран-очагов вируса в Международном аэропорту Кишинева.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло трех. В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". Во вторник, 10 марта, Минздрав республики сообщил о еще двух заразившихся - 60-летних мужчине и женщине.

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