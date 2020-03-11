Детская медицина в Приднестровье: в каких специалистах серьезная нехватка

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В Приднестровье детской медицине не хватает узкопрофильных специалистов. В Республиканском центре матери и ребенка (РЦМиР) нет детских неврологов, проблема с реаниматологами, лор-врачами, неонатологами. Нехватка специалистов обсуждалась на совещании в исполнительном органе власти.

"Сказать, что их вообще нет в Приднестровье – это не совсем так. У нас в системе есть эти специалисты. Но проблема государственного учреждения здравоохранения остается", - пояснил глава Минздрава Алексей Цуркан.

По словам главного врача РЦМиР Натальи Слепухи, многие специалисты этих направлений работают на износ, не только совмещая работу в больнице и частые дежурства, но и осуществляя выезды в другие районы.

"У нас было всего два лор-врача, но совсем недавно одна из них уволилась. Это был доктор очень квалифицированный, и на современных аппаратах могла работать. Второй врач ограничился более узким направлением", - отметила она.

По мнению медиков, проблема с кадрами - следствие недостаточного материального стимулирования врачей этих категорий. Их заработные платы редко сопоставимы с коллегами, работающими в частных клиниках или в сопредельных государствах.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, в течение двух месяцев Минздрав совместно с руководством детских медучреждений должен будет разработать предложения по доукомплектованию их нужными специалистами, а также по увеличению заработной платы врачам и медицинскому персоналу, работающему с детьми.

В 2020 году ряду категорий медработников уже были повышены заработные платы - фтизиатрам, дефектологам и логопедам, врачам скорой помощи, специалистам гемодиализа. С 1 июля рост планируется для всех медиков на 30%. Согласно поручению главы исполнительной власти Александра Мартынова, новая система оплаты труда для медиков, работающих с детьми, также должна заработать со второго полугодия.

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