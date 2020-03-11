Приднестровцев призвали отказаться от поездок за рубеж

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В связи с угрозой распространения коронавируса приднестровцев призывают по возможности воздержаться от зарубежных поездок. С таким обращением выступил лидер региона Вадим Красносельский.
"Зарубежные поездки должны осуществляться только в условиях крайней необходимости. В случае введения на территории Приднестровья карантина, все граждане, выезжающие за его пределы, будут обязаны оповещать об этом соответствующие правоохранительные структуры", - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что власти обязаны предупредить граждан для того, чтобы люди были в курсе мер по защите их жизни и здоровья.
Приднестровский лидер также предупредил, что каждый должен быть готов к временной изоляции в случае, если должностное лицо – представитель МВД либо Минздрава, укажет на возможный контакт с больным человеком.
"Вы должны понимать всю ответственность перед своими близкими, перед своими родителями, перед своими детьми, перед своими знакомыми и быть готовы к временной изоляции. Это сохранит здоровье и жизнь вам и окружающим вас гражданам", - сказал он.
Как писал ранее Sputnik, в Приднестровье создан штаб по отслеживанию ситуации и профилактике инфекционных заболеваний. В него входят сотрудники Минздрава и МВД. Возглавляет его глава правоохранительного ведомства Руслан Мова.
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