Приднестровцев призвали отказаться от поездок за рубеж

И предупредили о том, какие меры будут предприняты в случае, если на территории Приднестровья будет объявлен карантин.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В связи с угрозой распространения коронавируса приднестровцев призывают по возможности воздержаться от зарубежных поездок. С таким обращением выступил лидер региона Вадим Красносельский.

"Зарубежные поездки должны осуществляться только в условиях крайней необходимости. В случае введения на территории Приднестровья карантина, все граждане, выезжающие за его пределы, будут обязаны оповещать об этом соответствующие правоохранительные структуры", - подчеркнул он.

Красносельский также отметил, что после возвращения в регион на путешественников будут распространяться некоторые карантинные ограничения.

Он подчеркнул, что власти обязаны предупредить граждан для того, чтобы люди были в курсе мер по защите их жизни и здоровья.

Приднестровский лидер также предупредил, что каждый должен быть готов к временной изоляции в случае, если должностное лицо – представитель МВД либо Минздрава, укажет на возможный контакт с больным человеком.

"Вы должны понимать всю ответственность перед своими близкими, перед своими родителями, перед своими детьми, перед своими знакомыми и быть готовы к временной изоляции. Это сохранит здоровье и жизнь вам и окружающим вас гражданам", - сказал он.

Красносельский подчеркнул, что надеется на сознательность людей, и уверил, что будут мобилизованы все силы и средства, чтобы противостоять распространению новой вирусной инфекции.

Как писал ранее Sputnik, в Приднестровье создан штаб по отслеживанию ситуации и профилактике инфекционных заболеваний. В него входят сотрудники Минздрава и МВД. Возглавляет его глава правоохранительного ведомства Руслан Мова.

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