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Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

Коснется ли запрет на въезд в Молдову жителей Приднестровского региона

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200311/29480307/kosnetsya-li-zapret-na-vezd-v-moldovu-zhiteley-pridnestrovya.html

Ответ на этот вопрос был получен во время телефонного разговора представителей по политическим вопросам Кишинева и Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. Для жителей Приднестровья продолжит действовать прежний режим пересечения границы. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

С 10 марта Республика Молдова ввела запрета на въезд иностранцев, не владеющих гражданством или видом на жительство в РМ, которые прибывают через аэропорт города Кишинева из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Приднестровская сторона обратилась в Кишинев с разъяснениями, коснется ли это ограничение жителей приднестровского региона, которые не владеют молдавским гражданством.

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"По инициативе приднестровской стороны состоялся телефонный разговор представителей по политическим вопросам Тирасполя и Кишинева. Молдавская сторона проинформировала о том, что для жителей Приднестровья продолжит действовать прежний режим пересечения границы и не будут вводиться какие-либо ограничения или запреты", - отметили в МИДе региона.

Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют обращаться к его сотрудникам в случае возникновения осложнений и трудностей при пересечении государственной границы РМ.

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Теги:
правила въезда, въезд, запрет, Приднестровье


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