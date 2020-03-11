Коснется ли запрет на въезд в Молдову жителей Приднестровского региона

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. Для жителей Приднестровья продолжит действовать прежний режим пересечения границы. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.
С 10 марта Республика Молдова ввела запрета на въезд иностранцев, не владеющих гражданством или видом на жительство в РМ, которые прибывают через аэропорт города Кишинева из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Приднестровская сторона обратилась в Кишинев с разъяснениями, коснется ли это ограничение жителей приднестровского региона, которые не владеют молдавским гражданством.
Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют обращаться к его сотрудникам в случае возникновения осложнений и трудностей при пересечении государственной границы РМ.
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