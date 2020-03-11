Погодные рекорды Молдовы 11 марта

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 11 марта на территории Молдовы более века назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1914 году в этот день на улице было +21 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 11 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -18,5 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 39,5 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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