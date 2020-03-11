Погодные рекорды Молдовы 11 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 11 марта на территории Молдовы более века назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1914 году в этот день на улице было +21 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 11 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -18,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 39,5 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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