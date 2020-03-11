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В Молдове новые случаи подозрения на COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200311/29486396/v-moldove-novye-sluchai-podozreniya-na-covid-19-v-bolnitse-mat-s-detmi.html

В кишиневскую инфекционную больницу имени Тома Чорба с подозрением на коронаврус была госпитализирована женщина и трое ее детей. Семья прибыла из Италии.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В ночь на среду в столичную инфекционную больницу имени Тома Чорба с подозрением на коронаврус была госпитализирована женщина и трое ее детей. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети премьер-министр Молдовы Ион Кику.

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Он отметил, что у одного из детей есть проблемы с сердцем. Семья прибыла из Италии, где зарегистрирована самая большая вспышка коронавирусной инфекции в Европе.

"Призываю людей проявить полную сознательность, что существует угроза их жизни и здоровью. Пусть подумают хотя бы о детях, раз собственное состояние их не интересует", – написал в Facebook Кику. 

Премьер сообщил также, что подробную информацию о ситуации с коронавирусом в стране изложит на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В Молдове на данный момент официально зарегистрировано три случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 

В субботу, 7 марта, COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. Во вторник вечером подтвердились еще два случая коронавируса. В стране объявлен "оранжевый код" опасности из-за риска заражения COVID-19 , отменены массовые мероприятия, временно приостановлена работа всех учебных заведений.

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