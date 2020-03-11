Коронавирус в Молдове: последние данные Минздрава

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну еще раз призвала жителей республики временно воздержаться от поездок за границу.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В Молдове у 22 человек есть подозрение на коронавирус, а подтвержденных по стране на данный момент остается три. Об этом сообщила в среду на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"В больнице имени Тома Чорбэ находится 14 человек, у которых подозревают наличие COVID-19", - отметила министр.

По словам Думбрэвяну, вторая группа людей, которая ожидает результатов анализа на наличие COVID-19, находится в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице. Там госпитализировано всего восемь человек: две женщины и шесть детей.

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"Среди них и мать с тремя детьми. Семья вернулась из Милана. Эти граждане отправились в Италию, когда там уже была очень серьезная эпидемиологическая ситуация. Мы призываем пока воздержаться от поездок за границу", - уточнила чиновница.

Все перечисленные граждане ожидают результатов теста на коронавирус.

Ситуация с зараженными

В Молдове остается три подтвержденных случая вирусной пневмонии. Как сообщила Думбрэвяну, властям удалось найти людей, с которыми контактировали зараженные граждане, сейчас они все находятся под наблюдением.

Что касается текущего состояния здоровья всех заболевших, по данным министра, оно средней степени тяжести.

"Все остальные, у кого еще не подтвердили наличие вируса, в том числе и дети, они также в состоянии средней степени тяжести. В такой ситуации не может быть речи о каком-то легком заболевании", - пояснила глава Минздрава.

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В субботу, 7 марта, COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. Во вторник вечером подтвердились еще два случая коронавируса. В стране объявлен "оранжевый код" опасности из-за риска заражения COVID-19 , отменены массовые мероприятия, временно приостановлена работа всех учебных заведений.

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