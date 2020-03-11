Могут ли алкогольные напитки защитить от коронавируса - мнение ученого

Врачи постоянно предупреждают - алкоголь делает нас лишь более уязвимыми перед лицом болезни, поэтому не стоит им злоупотреблять. А есть ли исключение для коронавируса?

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Многие молдаване употребляют алкогольные напитки в качестве лекарства для лечения гриппа, простуды или других респираторных инфекций. О влиянии алкоголя при заражении коронавирусом рассказал доктор медицинских наук Виктор Пынтя.

"Вирус проникает через слизистую оболочку носоглотки, то есть вы можете пить литры спирта, но он не защитит вас от вируса. Напротив, он ослабляет организм и делает его более уязвимым перед инфекцией", - заявил ученый в ходе передачи на радио Sputnik Молдова.

На данный момент в Молдове зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом, еще 22 человека ждут результаты анализа на инфекцию.Об этом сообщила в среду на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"В больнице имени Тома Чорбэ находится 14 человек, у которых подозревают наличие COVID-19", - отметила она.

По словам Думбрэвяну, вторая группа людей, которая ожидает результатов анализа на наличие COVID-19, находится в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице. Там госпитализировано всего восемь человек: две женщины и шесть детей.

"Среди них и мать с тремя детьми. Семья вернулась из Милана. Эти граждане отправились в Италию, когда там уже была очень серьезная эпидемиологическая ситуация. Мы призываем пока воздержаться от поездок за границу", - уточнила чиновница.

Все перечисленные граждане ожидают результатов теста на коронавирус.

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