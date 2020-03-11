00:52 12 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.73
  • USD17.42
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Victor Pântea

Могут ли алкогольные напитки защитить от коронавируса - мнение ученого

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (117)
207 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200311/29488714/mogut-li-alkogolnye-napitki-zaschitit-ot-koronavirusa-mnenie-uchenogo.html

Врачи постоянно предупреждают - алкоголь делает нас лишь более уязвимыми перед лицом болезни, поэтому не стоит им злоупотреблять. А есть ли исключение для коронавируса?

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Многие молдаване употребляют алкогольные напитки в качестве лекарства для лечения гриппа, простуды или других респираторных инфекций. О влиянии алкоголя при заражении коронавирусом рассказал доктор медицинских наук Виктор Пынтя.

"Вирус проникает через слизистую оболочку носоглотки, то есть вы можете пить литры спирта, но он не защитит вас от вируса. Напротив, он ослабляет организм и делает его более уязвимым перед инфекцией", - заявил ученый в ходе передачи на радио Sputnik Молдова.

На данный момент в Молдове зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом, еще 22 человека ждут результаты анализа на инфекцию.Об этом сообщила в среду на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. 

Виорика Думбрэвяну
© Sputnik / Rodion Proca
Коронавирус в Молдове: последние данные Минздрава

"В больнице имени Тома Чорбэ находится 14 человек, у которых подозревают наличие COVID-19", - отметила она. 

По словам Думбрэвяну, вторая группа людей, которая ожидает результатов анализа на наличие COVID-19, находится в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице. Там госпитализировано всего восемь человек: две женщины и шесть детей.

"Среди них и мать с тремя детьми. Семья вернулась из Милана. Эти граждане отправились в Италию, когда там уже была очень серьезная эпидемиологическая ситуация. Мы призываем пока воздержаться от поездок за границу", - уточнила чиновница. 

Все перечисленные граждане ожидают результатов теста на коронавирус.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (117)

По теме

В Молдове новые случаи подозрения на COVID-19
В каком состоянии молдаванин, госпитализированный в Италии с коронавирусом
Президент Молдовы срочно созывает Высший совет безопасности


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Мировая экономика-2020 - фактор коронавируса
Банкир: коронавирус – это повод для организации финансового кризиса
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться