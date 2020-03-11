В Дубоссарах под наблюдением находятся трое человек, прибывших из Италии

Все трое отправлены на карантин, поскольку вернулись домой из страны, которая сейчас занимает первое место в мире по смертности от коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. Состояние здоровья всех троих жителей Дубоссарского района, прибывших из Италии, находится под контролем, сообщил в среду главный врач Дубоссарского Центра гигиены и эпидемиологии Валерий Пышнограев.

"Все они находятся на карантине под постоянным наблюдением специалистов. Мы ежедневно с ними связываемся. Никаких симптомов заболеваемости у них нет, но мы принимаем все необходимые меры по профилактике", - отметил на экстренном совещании местной администрации.

Ранее стало известно, что одна из вернувшихся на родину прилетела вместе с женщиной , у которой медики в Кишиневе выявили коронавирусную инфекцию.

На совещании была затронута также тема использования медицинских масок, на которые в последнее время возник дефицит. Пышнограев обратил внимание на то, что маску необходимо носить человеку, у которого имеются симптомы простудного заболевания.

"На данный момент мы отмечаем, что ажиотаж, который возник вокруг медицинских масок, носит в большей мере психологический характер", - сказал главврач.

Глава районной администрации Руслан Чабан подчеркнул, что ситуация в городе и районе находится под контролем, меры по предотвращению распространения в Приднестровье коронавируса принимаются на уровне руководства региона.

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