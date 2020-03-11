Наказание за преступления, совершенные из ненависти, может быть ужесточено

Преступления, совершенные на почве ненависти и неприязни представляют большую угрозу для общества, нежели те, что совершаются из корыстных побуждений, утверждают правозащитники.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Уголовное законодательство в области защиты от дискриминации должно быть приведено в соответствие с международными стандартами. Такое мнение выразили эксперты в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

"До сих пор деяния, совершенные на почве ненависти почти никак не наказывались. У нас есть плохо функционирующая статья об отягчающих обстоятельствах, которая содержит всего четыре признака. Они должны быть дополнены и уточнены", - заявил - заявил председатель Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации Ян Фельдман.

По словам эксперта, подобные преступления предстваляют серьезную социальную угрозу.

"Представьте себе, что человек напал на вас не просто потому, что он был, например, пьян, а потому, что он вас ненавидит из-за принадлежности к определенному полу, этнической, языковой группе и т.д. Это, конечно, представляет большую общественную опасность", - Фельдман.

Эти отягчающие обстоятельства, продолжил Фельдман, должны быть распространены и на Уголовный кодекс, и на Кодекс о правонарушениях. По словам эксперта, после изменений законодательства, наказания за такие преступления будут ужесточены.

"Подобные деяния представляют особую угрозу, потому что их мотивом является ненависть. Нам нужно с ними эффективней бороться", - добавил Фельдман.

Этого же мнения придерживается, адвокат и правозащитник Дойна-Иоана Стрэистяну. По её словам, проблема в том, что жертвам подобных преступлений наносится больший ущерб. Она добавила, что это причина, по которой наказания должны быть ужесточены.

"Лицам, в отношении которых совершается преступление на почве ненависти, наноситься более серьезный ущерб", - отметила адвокат.

Между тем, проект закона о поправках к Уголовному кодексу предусматривает изменение и дополнение некоторых статей отягчающим обстоятельством: "деяние, совершенное на почве предубеждения, презрения или ненависти".

Кроме того, инициатива предусматривает и ужесточение наказания за совершение преступления, предусмотренного ст. 346 Уголовного кодекса Молдовы (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни). Так, если в текущей редакции она предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы, то в случае внесения поправок подобные преступления будут наказываться сроком до пяти лет лишения свободы либо штрафом в размере до 250 у.е., или неоплачиваемым трудом в пользу общества сроком до 240 часов.

Также, в новой редакции эта статья была расширена следующем образом:

"Умышленные действия, публичные призывы, в том числе через печатные и электронные средства массовой информации, направленные (…) на прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от расы, цвета кожи, этнической принадлежности, национального или социального происхождения, пола, генетических особенностей, языка, религии или убеждений, политической принадлежности, принадлежности к национальному большинству или принадлежности к группе, рождения или происхождения, инвалидности, состояния здоровья, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любого другого признака…"

К настоящему моменту проект закона находится на этапе рассмотрения в парламенте.

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