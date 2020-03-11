Прокуроры взялись за Виорела Мораря - подробности

Судьбой Виорела Мораря, который проходит по делу о незаконном обогащении и отмывании денег, снова заинтересовались прокуроры.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Прокуроры проводят действия уголовного преследования в отношении бывшего руководителя Антикоррупционной прокуратуры Вилорела Мораря. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру.

"Проводятся действия уголовного преследования по делу о незаконном обогащении и отмывании денег, по которому проходит бывший глава Антикоррупционной прокуратуры. Где и когда пока не уточняется. Действия уголовного характера предполагают не только обыски. Другие детали будут предоставлены позже", - сказала собеседница.

Морарь был арестован в начале января этого года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Позже прибавились еще несколько правовых квалификаций - вмешательство в осуществление правосудия, незаконное обогащение, а также отмывание денег.

Виорел Морарь попал на скамью подсудимых: одно из его дел отправили в суд>>>

Итог – бывший глава Антикоррупционной прокуратуры провел чуть более месяца под предварительным арестом. Затем, в середине февраля, инстанция выпустила его под судебный контроль, отклонив таким образом требование прокуроров о продлении ареста на 60 суток.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK