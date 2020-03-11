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Виорел Морарь

Прокуроры взялись за Виорела Мораря - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200311/29490512/prokurory-vzyalis-byvshego-rukovoditelya-antikorruptsionnoy-prokuratury-moldova.html

Судьбой Виорела Мораря, который проходит по делу о незаконном обогащении и отмывании денег, снова заинтересовались прокуроры.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Прокуроры проводят действия уголовного преследования в отношении бывшего руководителя Антикоррупционной прокуратуры Вилорела Мораря. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру.

"Проводятся действия уголовного преследования по делу о незаконном обогащении и отмывании денег, по которому проходит бывший глава Антикоррупционной прокуратуры. Где и когда пока не уточняется. Действия уголовного характера предполагают не только обыски. Другие детали будут предоставлены позже", - сказала собеседница.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Морарь был арестован в начале января этого года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Позже прибавились еще несколько правовых квалификаций - вмешательство в осуществление правосудия, незаконное обогащение, а также отмывание денег.

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Итог – бывший глава Антикоррупционной прокуратуры провел чуть более месяца под предварительным арестом. Затем, в середине февраля, инстанция выпустила его под судебный контроль, отклонив таким образом требование прокуроров о продлении ареста на 60 суток.

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