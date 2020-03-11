Прокуроры взялись за Виорела Мораря - подробности

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Прокуроры проводят действия уголовного преследования в отношении бывшего руководителя Антикоррупционной прокуратуры Вилорела Мораря. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру.
"Проводятся действия уголовного преследования по делу о незаконном обогащении и отмывании денег, по которому проходит бывший глава Антикоррупционной прокуратуры. Где и когда пока не уточняется. Действия уголовного характера предполагают не только обыски. Другие детали будут предоставлены позже", - сказала собеседница.
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Итог – бывший глава Антикоррупционной прокуратуры провел чуть более месяца под предварительным арестом. Затем, в середине февраля, инстанция выпустила его под судебный контроль, отклонив таким образом требование прокуроров о продлении ареста на 60 суток.
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