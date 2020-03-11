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Пустая классная комната в начальной школе.

Получат ли учителя зарплату за период приостановки учебного процесса

© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200311/29490727/poluchat-li-uchitelya-zarplatu-za-period-priostanovleniya-uchebnogo-protsessa.html

Несмотря на то, что многие родители недовольны решением правительства о закрытии школ и садиков, это было, по мнению властей, вынужденной мерой, предпринятой в контексте защиты и обеспечения безопасности детей.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Все преподаватели и сотрудники учебных заведений, которые приостанавливают свою деятельность с сегодняшнего дня, получат полную заработную плату. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Мы говорим о прекращении процесса образования, а не о технической безработице или других мерах, которые влияют на сотрудников. В данном случае мы не говорим о прекращении деятельности педагогов", - уточнила она.

Кроме того, отметила глава Минздрава, есть учебные заведения, которые пока не выполнили приказ министерства о приостановке образовательного процесса.

"Если объявляется прекращение образовательного процесса, это обязательно - как для государственных, так и для частных учреждений", - отметила министр.

Несмотря на то, что многие родители недовольны решением правительства закрыть школы и садики, Виорика Думбрэвяну говорит, что "это была необходимая мера, предпринятая в контексте защиты и обеспечения безопасности детей".

Пустая классная комната в начальной школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
С 11 марта приостанавливается обучение в образовательных учреждениях Молдовы

Кроме того, глава Минздрава заявляет, что существуют различные варианты, предусмотренные законом, для того, чтобы по крайней мере один из родителей оставался дома с ребенком.

С сегодняшнего дня все школы и детские сады в стране приостанавливают свою деятельность. Студенты, ученики и дошкольники будут оставаться дома на этой, а также следующей неделе. Власти рекомендуют родителям не путать эти две недели с праздничным периодом и не позволять детям находиться в переполненных помещениях.

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