Получат ли учителя зарплату за период приостановки учебного процесса

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Все преподаватели и сотрудники учебных заведений, которые приостанавливают свою деятельность с сегодняшнего дня, получат полную заработную плату. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
"Мы говорим о прекращении процесса образования, а не о технической безработице или других мерах, которые влияют на сотрудников. В данном случае мы не говорим о прекращении деятельности педагогов", - уточнила она.
Кроме того, отметила глава Минздрава, есть учебные заведения, которые пока не выполнили приказ министерства о приостановке образовательного процесса.
"Если объявляется прекращение образовательного процесса, это обязательно - как для государственных, так и для частных учреждений", - отметила министр.
Несмотря на то, что многие родители недовольны решением правительства закрыть школы и садики, Виорика Думбрэвяну говорит, что "это была необходимая мера, предпринятая в контексте защиты и обеспечения безопасности детей".
Кроме того, глава Минздрава заявляет, что существуют различные варианты, предусмотренные законом, для того, чтобы по крайней мере один из родителей оставался дома с ребенком.
С сегодняшнего дня все школы и детские сады в стране приостанавливают свою деятельность. Студенты, ученики и дошкольники будут оставаться дома на этой, а также следующей неделе. Власти рекомендуют родителям не путать эти две недели с праздничным периодом и не позволять детям находиться в переполненных помещениях.
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