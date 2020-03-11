В Приднестровье развеяли слухи о случаях заражения коронавирусом

В правоохранительном ведомстве, руководитель которого возглавляет штаб по отслеживанию эпидемиологической ситуации и профилактике инфекционных заболеваний, рассказали о реальной ситуации.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В соцсетях появилась информация по поводу возможного заражения коронавирусом двоих жителей приднестровского города Рыбница. Глава регионального МВД Руслан Мова рассказал корреспонденту Sputnik, что это не соответствует действительности, подтвержденных случаев заболевания в Приднестровье нет.

"Двое жителей Рыбницы проходят лечение от простудного заболевания в домашних условиях. У них взяты анализы, направлены на лабораторные исследования", - сообщили в пресс-службе МВД.

На сегодняшний день в Приднестровье на карантине находятся восемь человек. В подавляющем большинстве своем они недавно вернулось из-за границы, другие с ними контактировали. Ни у кого признаков болезни нет.

В пресс-службе подчеркнули, что врачи продолжают наблюдение за каждым. Ежедневно посещают людей на дому. Жалоб на ухудшение самочувствия ни у кого из тех, кто находится на карантине, нет.

Как сообщал Sputnik ранее, штаб по отслеживанию эпидемиологической ситуации и профилактике инфекционных заболеваний входят представители МВД и Минздрава Приднестровья.

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