Додон рассказал о 4 сценариях развития ситуации с коронавирусом в Молдове

Глава республики сообщил о том, какова ситуация на границах Молдовы, о готовности больниц, о взаимодействии по этому вопросу Кишинева и Тирасполя.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подвел итоги заседания Высшего совета безопасности. На встрече обсуждался один единственный вопрос - ситуация с коронавирусом нового типа. Глава республики заявил, что это проблема национальной безопасности.

"Кризис относительно рисков для здоровья населения напрямую касается национальной безопасности. Поэтому Высший совет безопасности будет поддерживать власти в действиях по предупреждению распространения этого вируса. В этом смысле в рамказ ВСБ создан оперативный штаб по мониторингу ситуации и помощи государственным структурам в случае необходимости", - сказал Додон.

По его словам, первое принятое на заседании ВСБ решение связано с тем, что в Молдове создадут единый командный центр во главе с президентом для борьбы с коронавирусом, которому будут подчиняться все государственные органы.

"Это - проблема национальной безопасности. Требуется вмешательство президента, Высшего совета безопасности. Поэтому с сегодняшнего дня в рамках этого центра, который будет находиться в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям будут ежедневно проводиться ежедневные заседания", - сказал Додон.

Сценарии развития события

Президент Молдовы сообщил, что рассмотрено четыре сценария развития ситуации в связи с коронавирусом, к каждому из которых, по его словам, власти страны готовы.

"Рассмотрено четыре сценария развития ситуации. Первый сценарий - то, что есть на данный момент несколько подтвержденных случаев; второй - увеличение подтвержденных случаев до 400; третий - до 1000; четвертый - свыше тысячи случаев. Для каждого сценария мы разработали четкие протоколы реагирования ведомств", - отметил Додон.

По его словам, власти готовы и ко второму, и к третьему, и к четвертому сценарию.

Помощь Минобороны

Президент сообщил, что "как главнокомандующий вооруженными силами попросил Минобороны, чтобы с сегодняшнего дня была рассмотрена возможность помощи с точки зрения логистики".

"В случае необходимости у них тоже есть больницы МВД, Минобороны, чтобы они были готовы. При втором сценарии хватит больниц, которые находятся под управлением Минздрава. Но мы приняли решение, чтобы были готовы и больницы МВД и Минобороны", - сказал Додон.

Ситуация на границах

По словам главы республики, МВД и Погранполиция усилят контроль на КПП с введением механизмов срочного карантина в случаях с теми, кто прибывает из охваченных коронавирусом зон.

"Динамика за 24 часа такова. У нас 81 КПП. Обычно в республику въезжают 24-28 тысяч человек. Потоки значительно снизились. За сутки в страну прибыли 19 тысяч человек. Существенно упало число и пассажиров, прилетающих в страну через аэропорт Кишинева. Практически зарегистрирован спад потоков через сухопутные и воздушные границы на 30%", - отметил Додон.

По его словам, вчера румынские власти официально приняли решение ограничить въезд и транзит в страну всем, кто прибывает из Италии, их автоматически помещают в 14-дневный карантин.

"Мы понимаем, что в этом случае может увеличиться поток граждан не на границе с Румынией, а с Украиной. Мы рассмотрели этот вариант, и усиливаем КПП на севере страны на границе с Украиной", - сказал президент.

Глава республики прокомментировал ситуацию - появившуюся в соцсетях информацию о, якобы, блокировании въезда на территорию Румынии из Молдовы.

"На данный момент с молдавской стороны не заблокирован ни один пункт пропуска. Со стороны Румынии или Украины, если они официально захотят заблокировать, то они нас должны официально уведомить за 48 часов", - заявил Додон.

По его словам, пока молдавскую сторону об этом никто не оповещал.

"Вчера был случай, когда 11 автобусов, которые следовали из Кишинева в Италию, развернули именно румынские службы, а не молдавские. Мы запросили у них информацию", - сказал глава республики.

По его словам, оказалось, что это было связано с техническими моментами.

"После того, как мы запросили официальную информацию, проблема была решена. На сегодняшний момент, насколько нас проинформировали, никаких препятствий для выезда из Молдовы нет. И для въезда тоже нет. Мы проверяем. Кроме того, что мы запретили перелеты в/из Италии, других ограничений на данном этапе нет", - подчеркнул Додон.

Проверки и решения, которые коснутся пенсионеров

Еще одно решение, которое было принято на заседании Высшего совета безопасности, связано с обязательным введением расследования, под которое попадут все сотрудники государственных и частных учреждений относительно последних контактов и информации о рисках.

"Все общественные учреждения проверят на предмет обеспечения гигиенических и профилактических мер и применения административных штрафов или выговоров в случае несоблюдения рекомендаций. Все общественные учреждения должны быть обеспечены всем необходимым. Проверим все общественные учреждения", - добавил Додон.

По его словам, сейчас анализируются риски для пожилых людей при получении пенсий в почтовых отделениях.

"Когда приходит время получения пенсий, в почтовых отделениях образуются очереди. Сейчас рассматриваем механим и затраты, чтобы пенсии приносили людям на дом", - отметил глава республики.

Нет места панике

Глава республики сообщил, что Государственная налоговая служба будет проверять и бороться со случаями спекуляции на ценах на фоне паники населения.

"Вы видели, что произошло вчера в некоторых торговых центрах - паника. Некоторые экономические агенты могут попытаться получить выгоду на этой панике, подняв цены. Нет рисков по обеспечению населения Молдовы продуктами питания... Обращаюсь к гражданам, не паникуйте и не пытайтесь взять штурмом ТЦ, магазины, потому что нет таких рисков", - подчеркнул Додон.

Другие решения Совбеза

Министерству иностранных дел и евроинтеграции поручено более тесно сотрудничать с посольствами и консульствами, чтобы выявлять критические ситуации, в которых оказались граждане Молдовы за границей.

"Если у нас есть граждане, заблокированные в той или иной зоне по причине принятых местными властями мер в стране, где они находятся, то эти ситуации должны быть изучены и мы должны вмешиваться в случае необходимости", - отметил президент.

По его словам, также решено применять предупреждения за создание паники и дезинформацию населения, за ответственность граждан, которые нарушают рекомендации властей.

Так, как сообщил Додон, власти наладят эффективную коммуникацию с общественностью на тему коронавируса. Он отметил, что попросил принять меры по борьбе с манипуляцией и дезинформацией граждан.

Ситуация в Приднестровье

Отдельно глава государства остановился на Приднестровье, отметив, что ситуация в регионе обсуждалась на заседаниях Совбеза и правительства.

"У нас полное взаимодействие между структурами. Мы передаем им тесты, потому что проверять можно только здесь, в лабораториях. У нас разработан механизм передачи тестов, обработки и обмена информацией. Все проработано. У нас полное взаимодействие", - заявил Додон.

Он напомнил, что в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой первой выявили коронавирус, находились четверо граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

"Все четверо были найдены. У них взяли анализы, результаты которых оказались отрицательными. Что касается других случаев, мы - в прямом контакте", - сказал глава республики.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло трех. Речь идет о двух женщинах 48 и 60 лет, а также о 60-летнем мужчине.

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