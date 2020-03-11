Как быть тем, кто в Молдове купил билеты на концерты, которые отменили

Сотни граждан Молдовы оказались в сложной ситуации из-за запрета на массовые мероприятия в республике, в том числе и на проведение концертов, смогут ли люди увидеть любимых артистов позже, или им вернут деньги за билеты - в этом разбирался корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Коронавирус, несколько случаев которого подтверждены в Молдове, внес коррективы в жизнь любителей искусства и музыки - в Молдове отменены или перенесены все концерты и выступления творческих коллективов, а также ограничено проведение других массовых мероприятий и собраний. Власти пошли на такие меры для предотвращения распространения на территории республики патогена COVID-2019.

До конца текущего месяца было заявлено сразу о нескольких больших концертов. Речь идет о выступлении 16 марта популярной европейской исполнительницы Лары Фабиан, Народного артиста СССР Вахтанга Кикабидзе, который должен был спеть в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу 26 марта. Также в Кишиневе ожидался приезд известного в соседней Украине и в Молдове юмористического коллектива "Квартал-95".

Теперь же планам любителей культурного досуга либо не суждено сбыться, либо они смогут увидеть известных артистов в другие даты, а сдавать или нет билеты - личное дело каждого.

"Концерт Лары Фабиан пока перенесен на 2 апреля, выступление Вахтанга Кикабидзе вообще отменено, состоится ли выступление творческого коллектива "Квартал-95" также 2 апреля пока неизвестно", - сообщила в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова представитель компании-организатора гастролей Bisconcert. Источник также отметил, что билеты люди могут сдать в любой момент и проблем при этом у них не возникнет.

Что же касается гала-концерта по закрытию фестиваля "Мэрцишор", он предварительно перенесен на май месяц текущего года.

Директор государственной концертно-продюсерской организации "Moldova-Сoncert" Андрей Локоман пояснил корреспонденту Sputnik Молдова, что программа "Мэрцишора" себя не исчерпала.

"Концерты, запланированные на март, будут перенесены: некоторые - на апрель, другие - на май, некоторые - на осень ради здоровья и безопасности граждан", - уточнил он.

Билеты на гала-концерт действительны до мая, однако желающие сдать их могут сделать это беспрепятственно.

В Молдове был введен полный запрет на проведение массовых мероприятий, решение было принято оперативным штабом, созданным при Национальном агентстве общественного здоровья, об этом заявила во вторник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, абсолютно все собрания будут отменены. Речь идет и о концерте (закрытие фестиваля "Мэрцишора" - ред.)", - заявила Думбрэвяну.

Министр отметила, что предстоит договориться и с представителями православной церкви об ограничении служб даже в период Великого поста. Это, по словам чиновницы, будет касаться и других религиозных культов в республике.

"Мы уже начали диалог, но он должен быть расширен, в нем должны участвовать представители всех религиозных культов. Мы намерены объяснить им о мерах безопасности, которые должны быть во время служб, которые нельзя отложить", - сообщила министр.

Министр сообщила, что на всех пограничных пунктах будет увеличено число врачей и медицинского персонала. Медработники будут внимательно отслеживать въезжающих в Молдовы людей, обращая особое внимание на тех, у кого присутствует повышенная температура тела и симптомы ОРВИ.

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