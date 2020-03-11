Правительство одобрило кандидатуру посла Молдовы в США

На этом же заседании кабмина дана положительная оценка кандидатуре на должность постоянного представителя Молдовы в Евразийской экономической комиссии.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Члены правительства Молдовы одобрили ряд кадровых перестановок на заседании в среду.

В частности, Еуджен Карас займет пост посла Молдовы в США.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой отметил, что карьерный дипломат возглавлял посольство страны в Брюсселе. Также, по словам главы МИДЕИ, у Караса есть опыт работы в дипмиссиях в Турции, Украине. Кроме того, он работал и в Вашингтоне.

"Наши традиционные дружеские и стратегические отношения с США, уверен, будут укрепляться в дальнейшем. Удачи", - сказал премьер Ион Кику.

Это решение правительства должен утвердить президент страны.

На этом же заседании кабмина согласился назначить Оксану Гречаную постоянным представителем Молдовы в Евразийской экономической комиссии. Оксана Гречаная занимает пост министра-советника по экономическим вопросам в посольстве республики в России.

А Юлия Петухова с 16 марта вступит в должность заместителя главы Агентства инвестиций.

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