"Эффект толпы" перед угрозой инфекции: психолог о покупательском буме

После того, как в Молдове подтвердили несколько случаев коронавируса, некоторых граждан страны охватило беспокойство, доказательство тому - пустые полки в ряде супермаркетов, люди смели с них все, корреспондент Sputnik выяснял причины такого поведения.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Опустошение полок в ряде супермаркетов Молдовы можно отнести к феноменам социальной психологии, "коллективное неосознанное" включается в ситуации, когда множество людей начинают повторять поведение других членов общество. Об этом в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

"Человек очень быстро "заражается" такими эмоциями как страх, раздражение, он склонен впадать в панические состояния. Те действия, которые оправданно предпринимают представители правительства республики, врачи-инфекционисты, чтобы держать ситуацию под постоянным контролем, к сожалению, вызывают у граждан страны не совсем адекватную психологическую реакцию", - отметила собеседница.

По ее словам, люди реагируют именно так, исходя из доморощенного силлогизма: если правительство предпринимает особые меры, вводит ограничения на проведение массовых мероприятий и временное прекращение обучения в школах, вузах и детсадах, то это говорит о том, что есть опасения для общества.

"В этом случае психология работает по формуле: "Спасайся, кто и как может". Человек, столкнувшись с такой социальной проблемой, решает действовать "по образцу и подобию" других, формируется эффект действия толпы", - уточнила Ковалева.

© Sputnik / Жители столицы сметали с полок все подряд - крупы, макароны, мясные изделия и консервы.

По мнению специалиста, многие не утруждают себя тем, чтобы выстраивать логическую цепочку, которая помогла бы понять, что власти "держат руку на пульсе", ситуация находится под контролем, они предпочитают действовать инстинктивно.

"Это паническое, бездумное состояние только вредит физическому здоровью человека. Такая психологическая напряженность может привести к снижению иммунитета, таким образом излишне нервничающий человек неосознанно вредит себе", - подчеркнула специалист.

По утверждению Ковалевой, с психологической точки зрения в связи с потенциальной угрозой заразиться коронавирусом, человек, напротив, должен успокаивать себя, не зацикливать свои мысли только на этой теме.

"Особенно подвержены паническим настроениям женщины, они, как хозяйки, принимают решение сделать запасы. Это и привело к такому поведению многих кишиневцев в супермаркетах. В такой ситуации инициативу должны брать мужчины, объяснять своим вторым половинам, что поводов для беспокойства нет, что они зря нервничают", - подытожила эксперт.

Глава республики Игорь Додон в среду сообщил, что Государственная налоговая служба будет проверять и бороться со случаями спекуляции на ценах на фоне паники населения.

"Вы видели, что произошло вчера в некоторых торговых центрах - паника. Некоторые экономические агенты могут попытаться получить выгоду на этой панике, подняв цены. Нет рисков по обеспечению населения Молдовы продуктами питания... Обращаюсь к гражданам, не паникуйте и не пытайтесь взять штурмом ТЦ, магазины, потому что нет таких рисков", - подчеркнул Додон.

Напомним, что вечером во вторник и в среду в ряде супермаркетов столицы полки практически опустели, граждане скупали крупы, макаронные изделия, мясные продукты и консервы.

© Sputnik / В других магазинах паники замечено не было, всех продуктов на полках было вдоволь.

Однако в других супермаркетах ситуация была диаметрально противоположной - там всех продуктов было в достатке и не было замечено "километровых" очередей к кассам и заполненных до предела корзин и тележек. Вот такие контрасты создали в Молдове всего четыре подтвержденных случая коронавируса.

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