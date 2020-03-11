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Посетитель Пенсионного Фонда.

Правительство приняло решение, которое коснется тысяч пенсионеров

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200311/29495160/pravitelstvo-prinyalo-reshenie-kotoroe-kosnetsya-tysyach-pensionerov.html

Власти рассказали на сколько в среднем вырастут пенсии граждан Молдовы - полный список категорий населения.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В Молдове 1 апреля пенсии проиндексируют на 4,83%. Соотвествующее решение принято на заседании правительства в среду.

Как отметила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, процент увеличения рассчитан, исходя из среднего роста индекса потребительских цен за последние три года.

Таким образом, средний размер пенсии по возрасту увеличится на 90,69 лея. Рост коснется 523,42 тысячи граждан.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco
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Пенсии лиц с ограниченными возможностями станут больше на 69,25 лея. Индексация затронет 122,67 тысячи человек.

Пенсии по потере кормильца повысят на 63,36 лея. Этой "надбавкой" смогут воспользоваться 11 тысяч 269 получателей.

Граждане, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, будут получать к своей пенсии на 181,87 лея больше. Речь идет о 1691 человеке.

А размер минимальной пенсии вырастет с 1079,33 до 1131,46 лея.

Ранее парламент принял решение о том, что пенсии отныне будут индексироваться дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Согласно одобренным изменениям, 1 апреля индексация составит 4,8%. Что касается даты 1 октября, то профильное министерство предложило провести индексацию всем пенсионерам, а не только тем, уровень доходов которых находился ниже отметки прожиточного минимума, как было предложено ранее.

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