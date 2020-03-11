Коронавирус ударил по лею - что будет с молдавскими деньгами

Национальный банк Молдовы сообщил, что в условиях опасности распространения коронавируса в Молдове поощряет безналичные способы расчетов.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В Нацбанке Молдовы призвали граждан страны отдать предпочтение безналичным расчетам. Это связано с опасностью распространения коронавируса через банкноты и монеты, находящиеся в денежном обороте в республике.

"Национальный банк Молдовы призывает граждан использовать безналичные способы оплаты посредством интернет-платежей, расчетов через мобильные приложения, оплаты по банковским картам покупок в интернет-магазинах, а также пользоваться кредитными картами, оплачивая приобретение товаров и услуг в коммерческих центрах", - сказано в обращении НБМ.

Такие метод оплаты являются более безопасными с точки зрения гигиены, чем использование наличных денег, через которые могут передаваться различные заболевания, в том числе вирус нового типа COVID-2019.

Сокращение или ограничение использования наличных денег, которые передаются из рук в руки ежедневно, может иметь положительный эффект для защиты здоровья каждого гражданина страны, уточнили в Нацбанке.

Финансовый регулятор также предупреждает об особых мерах, которые вынужден предпринять в сложившейся ситуации. Нацбанк будет изымать из оборота, удерживать в течение 14 дней и обрабатывать спецраствором поступающую наличность, а затем возвращать ее в расчетную систему страны. Такие меры необходимы, чтобы минимизировать риски распространения вируса нового типа, уточнил источник.

© Sputnik / Yana Zaharova На банкнотах живут тысячи бактерий, после расчета необходимо тщательно вымыть руки с мылом или обработать их дезинфицирующим раствором.

В Нацбанке также отмечают, что лицензированные коммерческие банки будут работать в республике в нормальном режиме, предоставляя возможность осуществлять все необходимые финансовые операции.

Банкноты, находящиеся в обороте в большинстве стран Европы, содержат в среднем более 26 тысяч бактерий каждая, даже на новых купюрах "живет" около 2,4 тысячи бактерий. Соответствующее исследование провели ученые Оксфордского университета.

Самые грязные деньги в Европе - датские кроны, которые содержат в среднем 40,3 тысячи бактерий. На швейцарских франках можно найти более 32 тысяч бактерий, на российских рублях - 30 тысяч, на польских злотых - почти 26 тысяч.

Фунты стерлингов содержат в среднем около 18 тысяч бактерий, норвежские кроны - 11,7 тысячи. Самыми чистыми оказались купюры евро - около 11 тысяч бактерий в среднем. По молдавским банкнотам бактериологическое исследование не проводилось.

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