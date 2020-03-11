Бывший чиновник Apa-Canal Chișinău приговорен к трем годам условно

В результате незаконных действий руководящего кадра окружающей среде был нанесен ущерб в размере 47,5 миллионов леев, а очистным сооружениям – в 13 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Бывший глава отдела по работе с клиентами предприятия Apă-Canal Chişinău был приговорен к трём годам условно за превышение должностных полномочий и загрязнение вод, передает пресс-служба прокуратуры.

Так, по данным прокуратуры, в 2013 году в нарушение закона осужденный заключил контракт с производителем спирта о переработке сточных вод с повышенной концентрацией отравляющих веществ в столичных очистных сооружениях.

Правоохранители установили, что при этом осужденный был осведомлен о плачевном состоянии объекта и понимал, что его пропускная способность вдвое ниже, чем заложенная в проекте. Как следствие, предприятие было не в состоянии качественно очищать сточные воды,производимые хозяйствующим субъектом. Затем некачественная вода сливалась в реку Бык.

"В результате, по данным государственного инспектората экологии, был нанесен существенный ущерб на сумму в 47,5 миллионов леев", - заявили в прокуратуре.

Кроме того, за три года от незаконных действий сотрудника и Apă-Canal Chişinău был нанесен ущерб на сумму в 13 миллионов леев, что существенно превышает доходы предприятия, которые составляют около 2,6 миллионов леев ежегодно.

В итоге, главе отдела по связям с клиентами было предъявлено обвинение по статьям о превышении должностных полномочий и загрязнении вод.

Суд признал его виновным и приговорил к трём годам условно, а также запретил занимать определенный должности сроком на четыре года. Кроме того, суд постановил возместить ущерб предприятию Apă-Canal Chișinău в размере 90 миллионов леев.

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