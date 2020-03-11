Последние данные Минздрава по ситуации с коронавирусом в Молдове

На данный момент шестеро взрослых с подозрением на коронавирус находятся в больнице имени Тома Чорбэ, а еще семеро - в муниципальной детской инфекционной больнице, среди них – пятеро детей и двое взрослых.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Из 30 последних случаев с подозрением на коронавирус 28 оказались негативными. По двум эпизодам еще проходит процесс исследования. Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"Подчеркиваю, что эти два случая - не подтвержденные. Оба взрослых человека прибыли в Молдову из Италии. Сейчас они находятся в больнице имени Тома Чорбэ", - сказала министр.

По ее словам, на данный момент шестеро взрослых с подозрением на коронавирус находятся в больнице имени Тома Чорбэ, а еще семеро человек - в муниципальной детской инфекционной больнице, среди них – пятеро детей и двое взрослых.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло трех. Речь идет о двух женщинах 48 и 60 лет, а также о 60-летнем мужчине.

"Их состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. Изменений в строну ухудшения ситуации не произошло. Это нас радует. Им оказывают лечение, предписанное врачами. Надеемся, что все успешно разрешится, и их состояние не ухудшится", - отметила Думбрэвяну.

Она отметила, что распространявшаяся утром информация о том, что есть подозрение на коронавирус еще у нескольких детей, не подтвердилась.

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