20:51 11 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.35
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Продукты в магазине.

Что творится в магазинах после первых случаев коронавируса в Молдове

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
83920
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200311/29495990/chto-tvoritsya-v-magazinakh-posle-pervykh-sluchaev-koronavirusa-v-moldove.html

Корреспонденты Sputnik Молдова побывали в нескольких супермаркетах Кишинева. Оказалось, что некоторые наши граждане решили затариться получше и накупили продуктов с запасом.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. После того, как власти Молдовы объявили о четырех подтвержденных случаях коронавируса, некоторые наши граждане решили, что самое время создать запас необходимых продуктов. 

Rafturile magazinelor mari din Chișinău
© Sputnik /
Супермаркет в Кишиневе.

В первую очередь раскупались макаронные изделия, вода, консервы, крупы, сахар и гигиенические средства. В некоторых магазинах полки с продуктами практически опустели. Этот "покупательский бум" случился за короткий период времени и сотрудники магазинов не сразу сумели вынести провизию со склада. 

Rafturile magazinelor mari din Chișinău
© Sputnik /
Полки в одном из кишиневских магазинов.

В других торговых точках ситуация была по-обыденному спокойной. Люди были неторопливы и закупили столько же продуктов, как и каждый вечер. 

Rafturile magazinelor mari din Chișinău
© Sputnik /
Продуктовый магазин в Кишиневе.

На данный момент на складах и полках столичных магазинов дефицита не ощущается. 

Rafturile magazinelor mari din Chișinău
© Sputnik /
Продукты в магазине.

Некоторые молдавские медиа сильно преувеличили пропорции спроса и стали писать, что люди в панике скупали все, опустошив и витрины, и хранилища. Мы увидели другую картину.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Коронавирус в Молдове: есть ли место панике, что намерены предпринять власти
В Молдове есть свое растение от коронавируса - он не выживет
Могут ли продукты из Китая нести на себе коронавирус - ответ ANSA


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Мировая экономика-2020 - фактор коронавируса
Банкир: коронавирус – это повод для организации финансового кризиса
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться