Что творится в магазинах после первых случаев коронавируса в Молдове

Корреспонденты Sputnik Молдова побывали в нескольких супермаркетах Кишинева. Оказалось, что некоторые наши граждане решили затариться получше и накупили продуктов с запасом.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. После того, как власти Молдовы объявили о четырех подтвержденных случаях коронавируса, некоторые наши граждане решили, что самое время создать запас необходимых продуктов.

© Sputnik / Супермаркет в Кишиневе.

В первую очередь раскупались макаронные изделия, вода, консервы, крупы, сахар и гигиенические средства. В некоторых магазинах полки с продуктами практически опустели. Этот "покупательский бум" случился за короткий период времени и сотрудники магазинов не сразу сумели вынести провизию со склада.

© Sputnik / Полки в одном из кишиневских магазинов.

В других торговых точках ситуация была по-обыденному спокойной. Люди были неторопливы и закупили столько же продуктов, как и каждый вечер.

© Sputnik / Продуктовый магазин в Кишиневе.

На данный момент на складах и полках столичных магазинов дефицита не ощущается.

© Sputnik / Продукты в магазине.

Некоторые молдавские медиа сильно преувеличили пропорции спроса и стали писать, что люди в панике скупали все, опустошив и витрины, и хранилища. Мы увидели другую картину.

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